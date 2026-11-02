벼랑 끝에서 아쉽게 무릎 꿇은 2026년…사령탑이 직접 밝힌 KIA의 가장 값진 수확은? [SC포커스]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 인터뷰하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 이범호 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 비록 한국시리즈 문턱을 넘어서지 못했지만 KIA 타이거즈의 올해 선전을 무시할 수 있는 이들은 없다. 특히 후반기 질주는 무시무시할 정도였다. 가을 야구에서 남긴 포효도 헛되지 않았다.

KIA는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 최종 5차전에서 1대6으로 패하며 시리즈 전적 2승3패로 올 시즌 여정을 마감했다. 준플레이오프 3연승 스윕에 이어 플레이오프 5차전까지 가을에만 총 8경기의 치열한 사투를 벌였던 KIA의 2026년 드라마는 대구에서 마침표를 찍었다.

이범호(45) 감독의 얼굴에는 탈락의 진한 아쉬움과 함께 선수단을 향한 깊은 자부심도 묻어났다. 무엇보다 '올 시즌 KIA가 거둔 가장 큰 수확이 무엇인가'라는 질문에 이 감독은 망설임 없이 '젊은 선수들의 성장'과 '팀 체질의 변화'를 꼽았다.

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이 감독이 꼽은 2026년 타이거즈의 가장 값진 유산은 눈앞의 성적표를 넘어선 '미래의 발견 '이었다. 이 감독은 "올해 가장 큰 소득을 꼽자면 단연 젊은 선수들이 굉장히 많은 성장을 이뤄냈다는 점"이라며 "포지션 곳곳에서 젊은 선수들이 보여준 잠재력과 패기 넘치는 활약이 팀의 체질 자체를 바꿔놨다. 그들의 성장이 있었기에 우리 팀이 올 시즌 이 자리까지 올 수 있었다"라고 단언했다.

실제로 올 시즌 KIA는 외국인 투수의 부상과 베테랑들의 부침 속에서도 젊은 자원들이 공수에서 주축으로 도약하며 뎁스를 단단하게 다졌다. 타선의 파괴력을 이끈 젊은 거포 자원들과 살얼음판 승부처마다 씩씩하게 마운드에 오른 젊은 계투진의 등장은 향후 수년간 KIA가 지속 가능한 강팀으로 군림할 수 있는 가장 든든한 주춧돌이 됐다.

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돌이켜보면 올 시즌 개막 전 전문가들의 시선은 냉정했다. 부상 악재와 전력 누수를 이유로 KIA를 '5강 턱걸이 혹은 하위권'으로 분류하는 전망이 지배적이었다. 하지만 이범호호는 이 같은 저평가를 실력으로 뒤집었다. 페넌트레이스를 3위로 마감하며 가을야구 티켓을 따냈고, 준플레이오프에서는 디펜딩 챔피언 LG 트윈스를 3연승으로 제압하며 라팍까지 진격했다. 플레이오프에서도 삼성을 벼랑 끝 5차전까지 몰아넣으며 가을야구 8경기 동안 수많은 명승부를 연출했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 김도영이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 김도영과 선수들이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

이 감독은 "야구가 늘 생각하는 대로만 흘러가지 않는다"라며 "어떤 팀이든 어려운 고비를 피할 수는 없다. 다만 그 어려운 부분들을 어떻게 찾아내고 개선해 나가느냐가 프로야구 팀의 성패를 가른다. 전문가들의 평가와 상관없이 우리 선수들이 가진 것 이상으로 철저히 준비해 줬고, 그 덕분에 팬들에게 자랑스러운 야구를 보여드릴 수 있었다"라고 감사를 전했다.

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초보 사령탑으로서 처음 경험한 단기전 패배는 이 감독 개인에게도, 팀에게도 가장 쓰라리지만 값진 '특급 과외'였다. 이 감독은 "포스트시즌은 늘 긴장되고 떨리지만 한편으로는 정말 즐거운 무대였다"면서도 "준플레이오프부터 플레이오프까지 치르면서 경기를 어떻게 풀어가야 하는지 사령탑으로서 정말 많은 것을 배웠다"라고 털어놓았다.

이어 이번 시리즈를 통해 드러난 보완점도 냉정하게 짚었다. "플레이오프 혈투를 치르면서 특정 포지션에서 힘에 부쳤던 자리들이 명확히 보였다. 또 단기전에서 투수와 타자들의 체력과 컨디션을 어떻게 제어하고 안배해야 하는지 그 한계와 방법도 뼈저리게 느꼈다. 우리가 더 높은 곳으로 가기 위해 부족했던 부분들을 정확히 찾아내 비시즌 동안 철저하게 연습하고 채워 넣겠다"라며 주먹을 쥐었다.

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사령탑의 시선은 이미 2027시즌을 조준하고 있었다. 이 감독은 선수단을 향해 "올 시즌을 3위로 잘 마무리했다고 해서, 내년에 당연히 한국시리즈에 간다고 생각하면 그건 엄청난 오산이다. 그런 방심을 경계하고 밑바닥에서부터 다시 개선하고 준비해야 한다. 그래야만 내년에도 5강 밑으로 떨어지지 않는 단단한 팀이 될 수 있다"라며 "올 시즌의 아쉬움과 교훈을 가슴에 깊이 새기겠다. 선수들과 하나로 뭉쳐 비시즌을 철저히 준비해, 내년에는 당연하게 3강 이상을 다투고 가장 높은 곳에 도전하는 강팀을 만들겠다"라고 약속했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 8회 내야 파울플라이로 물러나는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com