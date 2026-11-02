"보고싶어" 역대 최고 외국인이 '우승 기운' 불어넣었다…그런데 하필 유니폼이?

KT 위즈 SNS

5일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기, 2회초 1사 3루 KT 로하스가 1타점 적시타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.09.05/

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[스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈에 '특급 응원'이 도착했다.

KT 위즈는 2일 공식 SNS에 'To.사랑하는 내 동료들에게'로 시작하는 영상을 게시했다. '노학수에게 온 편지'라는 글이 함께 있었다.

노학수는 KT에서 6시즌을 뛴 멜 로하스 주니어(36)의 한국 이름 애칭이다.

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로하스는 2017년부터 2020년까지 4시즌, 2024년과 2025년 2시즌 KT에서 뛰었다. 2025년 8월 부진으로 결국 방출됐지만 KT 구단 역사상 가장 뛰어난 활약을 펼친 외국인 선수로 기억되고 있다.

6시즌 통산 750경기에 출전해 타율 3할1푼3리 178홈런 OPS(장타율+출루율) 0.959라는 괴물같은 성적을 남겼다. 특히 2020년에는 142경기에 출전해 타율 3할4푼9리 47홈런 135타점 116득점의 성적을 남기며 홈런, 타점, 장타율(0.680), 득점 1위로 '4관왕'에 올랐다. 정규시즌 MVP는 로하스의 몫이었다. 또한 3차례 골든글러브(2019, 2020, 2024)를 수상하며 KT 역사를 빛냈다.

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KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 삼성 라이온즈와 한국시리즈 1차전을 치른다. 정규시즌을 1위로 마친 KT는 약 3주 간 휴식을 취하며 한국시리즈 준비를 해왔다.

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로하스의 영상 편지는 KT의 우승을 기원하는 '응원 영상'이었다.

29일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 만루. LG 유영찬 상대 3타점 2루타를 날린 로하스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.08.29/

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로하스는 "안녕하세요. 로하스입니다"라고 인사를 전하며 "먼저 KT 위즈가 정규시즌에서 우승하고 한국시리즈를 가게 된 것을 축하하고 싶다. 축하한다"라며 "한국시리즈에서도 여러분 모두에게 행운이 있기를 바라고 우승하길 바랍니다. 그리고 모든 선수들과 감독님, 코치님을 응원합니다. 파이팅"이라고 전했다. 이어 "보고싶다"라며 KT 동료를 향한 여전한 애정을 보이기도 했다.

팬들을 웃게 한 포인트도 있었다. 영상 속 로하스는 '수원' 유니폼을 입었지만, KT가 아닌 축구팀인 '수원 삼성' 유니폼을 입었다. 팬들은 '그 유니폼이 아니다', '옷 갈아입고 와라' 등의 반응을 보이기도 했다. 공교롭게도 KT의 상대팀이 삼성인 만큼, 로하스의 의도와는 다르게 옷차림 만큼은 중립을 지키게 됐다.

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한편, 5년 만에 통합 우승에 도전하는 KT는 3일 선발투수로 데이비스 대니엘을 예고했다. 삼성은 최원태가 선발로 나온다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com