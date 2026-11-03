'두산→LG→KT' 유니폼은 바뀌어도 김현수는 KS 간다! 가을 통산 최다루타 '단독 1위' 신기록 [KS1 레코드]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 4회말 2사 만루 김현수가 내야땅볼로 물러나고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 김현수가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 소속팀을 가을야구, 더 나아가 한국시리즈로 이끄는 남자. 김현수가 또한번 새로운 이정표에 도달했다.

KT 위즈 김현수는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 1차전에서 '포스트시즌 통산 최다루타' 역대 1위에 자신의 이름을 새겼다.

김현수는 3회말 중견수 앞 안타를 치며 가을야구 통산 150루타를 기록, 홍성흔(149루타)을 제치고 이 부문 1위로 올라섰다. 38세 나이에도 3년 50억 FA 계약을 따내는 남자다운 존재감이다.

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첫 타석에선 범타로 물러났다. KT는 1회말 3득점에 이어 3회말 안현민의 투런포로 5-0을 만들었고, 삼성 선발 최원태는 교체됐다. 김현수는 바뀐 투수 양창섭을 상대로 볼카운트 2B1S에서 중전 안타를 쳤다.

6회말에는 삼성 임기영을 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 투런포까지 터뜨렸다. 이로써 김현수의 통산 최다루타는 '152', 가을야구 홈런 수는 12개로 늘어났다.

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신일고 출신 김현수는 2006년 두산에 육성선수로 입단했고, 이후 LG 트윈스와 메이저리그 2개팀을 거쳐 올해부터 KT 유니폼을 입고 뛰고 있다. 데뷔 21년차다.

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김현수로선 KT 이적 이래 첫 가을야구 무대다. 이미 두산(2015년), LG(2023, 2025년)에게 한국시리즈 우승 트로피를 안겼고, KT에도서도 우승을 품에 안을지 궁금해진다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 이강철 감독이 김현수와 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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가을야구를 약속하는 단골손님이다. 이날 개인 통산 107번째 경기에 출전한 김현수는 150루타째를 기록하며 다시한번 자신의 존재감을 뽐냈다. 2025년에는 LG의 한국시리즈 우승을 이끌며 한국시리즈 MVP까지 거머쥐었던 김현수다. 올해 정규시즌 142경기에 출전, 타율 2할8푼6리 14홈러나 95타점 OPS(출루율+장타율) 0.777로 죽지 않은 기량을 뽐냈다.

올해 한국시리즈에도 김현수는 변함없이 주전 1루수로 나서고 있다. 전날까지 통산 포스트시즌 성적은 타율 2할6푼9리 11홈런 63타점이다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com