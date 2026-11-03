"두산 팬도 생각해야죠" 핀잔들었던 KT 팬 이재명 대통령, 삼성 이재용 회장과 야구장서 깜짝 회동할까[KS포커스]

2015 KBO리그 두산베어스와 삼성라이온즈의 경기가 21일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 홍라희 여사와 이재용 삼성전자 부회장이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2015.05.21/

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[스포츠조선 정현석 기자]2026 KBO 한국시리즈가 마침내 막을 올린다.

20일 넘게 체력을 보충하며 기다려온 '정규시즌 1위' KT 위즈와, 플레이오프 5차전 혈투 끝에 KIA 타이거즈를 꺾고 올라온 '명가' 삼성 라이온즈가 3일부터 수원 KT위즈파크에서 7전 4선승제의 시리즈를 시작한다.

이번 한국시리즈는 양 팀 선수단의 치열한 맞대결 못지 않게, VIP석을 향한 관심도 그 어느 때보다 뜨겁다. 대한민국 국정을 이끄는 이재명 대통령과 국내 최대이자 글로벌 그룹의 총수 이재용 삼성전자 회장이 한국시리즈 현장에서 깜짝 동반 관전을 할지 야구계와 정·재계의 관심이 집중되고 있다.

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18일 서울 고척스카이돔에서 KBO리그 한국시리즈 4차전 KT와 두산의 경기가 열렸다. 이재명 더불어민주당 대선후보와 부인 김혜경 씨가 경기장을 찾아 한국시리즈를 관전하고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2021.11.18/

'KT 창단 공헌' 이재명 대통령, 2021년 고척서 김혜경 여사 핀잔 자아낸 'KT 팬심'

이재명 대통령의 프로야구 사랑, 특히 KT 위즈를 향한 애정은 잘 알려져 있다.

이 대통령은 과거 성남시장 재임 시절, 제 10구단 KT 위즈가 창단하고 수원에 성공적으로 안착하는 과정에서 적극적인 지지를 아끼지 않았다. 실제 이 대통령은 성남시장 시절이던 2017년 프로야구 시구자로 마운드에 올랐고, 대선 후보 시절이었던 2021년 11월 18일에는 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 두산 베어스의 한국시리즈 4차전을 부인 김혜경 여사와 함께 직관했다. 당시 현장에서 진행된 짤막한 스탠딩 인터뷰에서 이 대통령은 KT 위즈를 향한 '노골적인' 편파 팬심을 여과 없이 드러냈고, 옆에 서 있던 김혜경 여사가 이 대통령의 팔을 살짝 잡아당기며 "두산 팬분들도 계시는데 두산 팬들도 생각하셔야죠"라며 유쾌한 핀잔을 줘 현장 취재진과 팬들에게 큰 웃음을 안기기도 했다.

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경기도지사 시절부터 '수원 10구단'의 성장을 지켜보며 뿌듯함을 숨기지 않았던 이 대통령인 만큼, 대통령 취임 후 첫 한국시리즈 방문지로 수원 KT위즈파크를 선택해 깜짝 시구에 나설 가능성도 제기되고 있다.

27일 오후 서울 잠실야구장에서 2013 프로야구 한국시리즈 3차전 삼성과 두산의 경기가 열렸다. 이재용 삼성전자 부회장이 야구장을 찾아 경기를 관전하고 있다.잠실= 김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2013.10.27.

'반도체 호황' 타고 대중 접촉면 넓히는 이재용 회장, 국정농단 기억 털고 야구장 돌아오나

글로벌 대표 기업인 삼성그룹을 이끄는 이재용 회장의 방문 여부도 초미의 관심사다.

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이재용 회장은 과거 '열혈 야구팬'으로 잘 알려져 있었다. 어린 시절 부친 고(故) 이건희 선대회장의 손을 잡고 대구구장을 찾았던 기억부터, 이재용 체제가 본격화된 2010년대 중반까지는 한국시리즈나 주요 경기가 열릴 때마다 자녀들과 함께 야구장을 방문해 삼성 라이온즈를 열렬히 응원하는 모습이 포착되곤 했다. 이 회장이 방문할 때마다 삼성이 승리해 '승리 요정'이라는 별명이 붙기도 했다.

하지만 2016년 국정농단 사태 이후 이 회장은 야구장 방문을 자제해 왔다. 사회적 시선과 법적 리스크를 고려해 대중 노출이 많은 스포츠 현장과의 거리를 뒀던 탓이다.

하지만 최근 분위기는 완전히 달라졌다. 글로벌 반도체 슈퍼 호황에 힘입어 삼성전자가 압도적인 실적을 올리며 한국경제를 이끌고 있는데다, 글로벌 기업 총수로서 국내외 현장에서 대중 및 소비자와의 접촉면을 다각도로 넓혀가고 있다.

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무엇보다 1차전이 열리는 수원은 삼성전자 반도체 사업의 상징적인 거점도시이자 핵심 캠퍼스가 위치한 곳이다. 삼성의 연고지인 대구 삼성라이온즈파크는 물론, 반도체 신화를 이어가고 있는 수원 KT위즈파크도 이 회장이 찾을 명분은 충분하다.

18일 서울 고척스카이돔에서 KBO리그 한국시리즈 4차전 KT와 두산의 경기가 열렸다. 이재명 더블어민주당 대선후보와 부인 김혜경 씨가 경기장을 찾아 한국시리즈를 관전하고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2021.11.18/

세일즈 외교로 다져진 'JM-JY 케미', '깜짝 시구'와 VIP석 동반 관전 성사될까

이재명 대통령과 이재용 회장은 최근 해외 순방과 국정 현안 관련 경제인 간담회 등 '세일즈 외교' 현장에서 여러 차례 호흡을 맞추며 부쩍 가까워진 모습을 보여왔다. 국가 경제를 이끄는 정·재계 두 수장이 격의 없는 '세일즈 동반자'로서의 친분을 쌓아가고 있는 상황이다.

만약 두 사람이 수원 KT위즈파크 VIP석에 함께 앉아 경기를 관전하게 된다면, 자연스러운 소통을 나누며 대중에게 노출되는 훈훈한 '그림'이 연출된 것으로 기대된다. 이 대통령의 깜짝 시구 후 이 회장과 함께 경기를 관전하며 치맥이나 간식을 나누는 연출이 실제로 이뤄질지가 경기 외적인 관전 포인트다.

다만 대통령의 동선과 일정은 엄격한 보안 사안에 해당하므로 경기 시작 직전까지는 공식적으로 확인할 수 없다. 과거 2017년 문재인 전 대통령의 광주 한국시리즈 깜짝 시구, 2023년 윤석열 전 대통령의 대구 개막전 시구처럼 대통령의 야구장 방문은 항상 '깜짝 이벤트'로 성사돼 왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com