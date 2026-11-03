한화의 노시환 '2년 계약, 총액 100억' 언급 초대박! "LAA 전력 상승 요인"…현재 3순위 옵션 '높은 삼진율 우려'

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 도전을 선언한 노시환에게 LA 에인절스가 적절한 팀이라는 주장이 나온다. 팀의 3루수 문제를 노시환이 해결해 줄 수 있다는 것이다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 2일(한국시각) '에인절스는 탄탄한 수비력을 갖추면서 팀의 심각한 삼진 문제까지 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 3루수가 절실하다'며 'KBO 스타 노시환은 완벽하게 들어맞는 영입 목표가 될 수 있을까?'라고 보도했다.

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

에인절스는 구단 역사 대부분에 걸쳐 3루수 문제를 겪어왔으며, 현재도 로스터에서 가장 큰 약점 중 하나로 남아 있다. 에인절스는 여러 선수가 부상으로 돌아가며 3루를 맡는 상황이 벌어졌고, 해당 포지션이 많은 삼진을 기록하는 문제를 드러냈다. 이 때문에 대체 선수 대비 승리기여도(WAR)에서도 메이저리그 전체 최하위를 기록했다. 결국 에인절스에게 있어서 3루수 문제의 해결은 최우선 과제로 꼽힌다.

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구단 내부적으로는 유망주 제이크 먼로가 향후 몇 년 안에 성장한 뒤 주전 자리를 차지할 것이란 믿음이 있다. 하지만 그때까지는 외부에서 대체 자원을 찾아야 하는 상황이다. 노시환이 이 역할을 할 수 있을지 주목된다.

매체는 '구단이 태평양 건너편으로 눈을 돌린다면 해답을 찾을 수도 있다'며 '바로 장타력을 갖춘 3루수 노시환이다. 그의 전체적인 성적을 살펴보면 에인절스에 확실히 어울리는 선수처럼 보인다'고 평가했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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노시환은 지난 시즌 KBO 리그에서 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505, 29홈런을 기록했다. 메이저리그에서 이 타격감을 유지한다면 에인절스 타선의 중심에 배치할 수도 있다고 매체는 주장했다. 지난해에는 32개의 홈런을 터뜨리며 한화 이글스를 한국시리즈로 이끌기도 했다.

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2026시즌 에인절스의 3루 수비는 처참한 수준이었다. 따라서 새로운 선수가 합류하기만 해도 수비를 어렵지 않게 개선할 수 있다는 확신이 있다. 노시환은 송구에 강점이 있기에 스카우트들로부터 평균 이상의 평가를 받는다. 다만 수비 범위는 아쉬운 수준이라는 지적이 있다. 그럼에도 1·3루를 오갈 수 있다는 포지션적 유연성은 장점이다.

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매체는 '평균보다 약간 떨어지는 정도의 수비력만 갖춰도 에인절스에는 분명한 전력 상승 요인이 될 것'이라며 '이번 오프시즌 노시환을 영입하려면 2~3년 계약에 총액 약 800만달러(약 100억원)가 필요할 것으로 예상된다'고 주장했다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

물론 노시환이 3루수 영입 최우선 순위에 있다고 보기는 어렵다. 매체 역시 그를 3순위 옵션 정도로 평가했다. 우려하는 부분이 있기 때문이다. 가장 큰 문제는 노시환이 KBO 리그에서 상대했던 투수들의 구속이 메이저리그보다 현저히 떨어진다는 것이다. 또한 대부분의 스카우트들은 KBO 리그의 전반적인 경쟁 수준을 마이너리그 더블A보다 약간 높은 정도로 평가하는 것으로 전해졌다.

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삼진 비율도 개선해야 할 부분이다. 그의 삼진율은 지난 3년 동안 약 20%를 유지했지만, 올해는 25.7%까지 상승했다. 32홈런을 기록했던 2025시즌 이후 장타력을 높이는 데 집중하면서 삼진이 늘어난 것으로 풀이된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com