'이런 선수 처음 본다' 한글로 직장 구하는 외국인 "KBO 입단 기회 찾아요"

릭슨 윈그로브. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]호주 국가대표 타자가 새 팀을 찾고 있다. KBO리그도 염두에 둔 것으로 보인다.

호주 국가대표 출신 내야수 릭슨 윈그로브는 10월 31일 자신의 SNS를 통해 자신이 새 팀을 찾고 있다는 사실을 밝혔다. 그는 최근 몇년간 자신의 커리어를 숫자로 나열한 후, 영어와 일본어, 한국어로 "2027시즌 입단 기회를 찾고 있습니다"라고 어필을 했다. 동시에 그는 해시태그로 일본프로야구(NPB)와 KBO, 그리고 대만프로야구(CPBL)를 언급했다.

올해 27세인 윈그로브는 신장 1m90에 미국 마이너 경력을 갖춘 좌타 1루수다. 미국 마이너리그에서는 필라델피아 필리스, 미네소타 트윈스 산하 팀에서 뛰었고, 호주 국가대표로 활약도 펼쳤다. 2022년 이후 2차례 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전했고, 프리미어12 출전 경력도 갖추고 있다.

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윈그로브는 올해 3월 열린 WBC에서도 한국전에서 상대로 출전할만큼 탄탄한 커리어를 갖춘 타자다. 하지만 올 시즌을 일본 독립리그 도쿠시마 인디고삭스에서 마친 후, 다음 시즌을 감안해 직접 어필에 나선 것으로 보인다.

KBO리그에서는 아시아쿼터를 염두에 둔 자기 홍보로 보인다. 올해 처음으로 정식 시행된 KBO리그 아시아쿼터 제도에서는, 호주 출신 선수들도 뛰었다. KIA 타이거즈가 호주 국가대표 출신 내야수 제라드 데일을 영입했다가 이후 부진으로 퇴출한 후 일본인 투수 시라카와 케이쇼를 데려왔고, LG 트윈스 역시 호주 국가대표 출신 투수 라클란 웰스를 활용했다가 그가 부상으로 이탈하자 대체 선수로 다시 호주 출신 존 케네디를 영입해 포스트시즌까지 함께 했었다.

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현재 구단들은 이미 다음 시즌 아시아쿼터 구상에 돌입했다. 일본, 대만 등 여러 리그에서 뛴 선수들이 대상인데, 물론 호주 출신 또한 영입 대상으로 물망에 오르고 있다. 윈그로브처럼 선수가 스스로 SNS를 통해 어필을 하는 경우는 또 처음이다. 그가 바라는대로 한국에서 새로운 팀을 찾게 될까.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com