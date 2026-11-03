박찬호·류현진 잇는 '다저스 한국인 투수' 깜짝 등장 예고! "보호 명단 고민"…구위+제구 향상→현지 적응 수월

사진=LA 다저스

6일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구대표팀 슈퍼라운드 중국전. 8회 마운드에 올라 투구하고 있는 장현석. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.06/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 한국의 유망 투수 장현석(22)을 룰5 드래프트로부터 보호할지 관심이 집중된다. 장현석은 올해 처음으로 룰5 드래프트 대상이 된다.

룰5 드래프트는 선수들이 마이너리그에 묶이지 않게 기회를 주는 제도다. 18세 이하에 입단한 선수는 5시즌, 19세 이상에 계약한 선수는 4시즌을 채우면 대상자가 된다. 만약 40인 로스터에 포함돼 있다면 드래프트 대상이 되지 않는다. 다저스가 장현석을 내주지 않으려면 40인 로스터에 올려 보호해야 하는 상황이다. 다저스가 어떤 결정을 내릴지는 현지에서도 관심사다.

'다저스 웨이'는 2일(한국시각) '다저스처럼 깊이 있는 마이너리그 시스템을 갖춘 구단에서 장현석은 이번 겨울 룰5 드래프트 보호 명단에 포함할지 고민해 볼 만한 흥미로운 선수로 보인다'고 보도했다.

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항저우 아시안게임 야구대표팀이 28일 인천공항을 통해 결전지인 중국 항저우로 출국했다. 장현석이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.09.28/

장현석은 3년 전 KBO 드래프트를 포기하고, 다저스와 계약했다. 이후 미국에서 기량을 발전시켜 왔으며 2022 항저우 아시안게임에서 금메달을 획득하면서 병역 특례를 받기도 했다. 그는 현재까지 프로 통산 158⅔이닝 동안 230개의 삼진을 잡아냈다. 평균자책점(ERA)은 5.39다. 시속 90마일대 후반의 강속구와 다양한 변화구를 갖춘 것이 장점으로 평가된다. 다만 장현석의 2026시즌 성적은 사람들의 관심을 끌 만한 수준은 아니다. 로우싱글A와 하이싱글A에서 20경기(선발 18경기)에 등판해 81⅓이닝 동안 평균자책점 5.42를 기록했다. 부상으로 한 달 넘게 경기에 나서지 못하기도 했다.

그러나 발전한 부분도 분명 있다. 2025년 로우싱글A에서 18%를 넘었던 볼넷 비율은 이번 시즌 한 자릿수로 떨어졌다. 또한 하이싱글A에서 마지막으로 등판했을 당시에는 상대 타자의 약 38%를 삼진으로 돌려세웠고, 볼넷 허용률은 5% 미만이었다. 구위와 제구력이 모두 좋아지고 있다는 뜻이다.

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매체는 '이는 강력한 구위를 갖춘 투수가 점차 성숙해지면서 나타나는 전형적인 제구력 향상이다'며 '대부분의 투수는 20대 중반에 접어들면서 본격적으로 전성기에 도달하기 시작한다'고 평가했다.

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6일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구대표팀 슈퍼라운드 중국전. 8회 마운드에 올라 투구하고 있는 장현석. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.06/

다저스가 장현석을 보호하기로 결정한다면, 훌륭한 선발 투수로 성장하기를 기대하고 있을 것이다. 장현석은 현지에서 잘 적응하고 있다. 최근 인터뷰에서 장현석은 거의 완벽한 영어를 구사했다. 불과 2년 전만 해도 영어를 거의 하지 못했던 선수였는데 장족의 발전이다.

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그가 박찬호와 류현진에 이어 다저스 한국인 투수로 빅리그에 데뷔할 지 이목이 쏠린다.

매체는 '장현석은 박찬호와 류현진을 향해 자신보다 먼저 길을 열어준 선수들이라며 감사의 뜻을 표한 바 있다'며 '다저스가 장현석을 보호하고, 박찬호와 류현진의 뒤를 이어 다저 스타디움까지 올라갈 기회를 얻기를 바란다'고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com