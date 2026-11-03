'LAD 일본인' 한명 더 추가요! FA 시장 최고 야수 사토 영입까지 노린다…오타니가 후배 MLB 적응 도울까

사진=스포츠 일러스트레이티드

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 또다시 일본인 선수를 영입하게 될까. 이번 FA 시장에서 큰 관심을 받고 있는 내야수 사토 데루아키(27)가 다저스로 향할 것이란 전망이 나온다. 이미 다저스에는 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부, 사사키 로키로 구성된 일본인 트리오가 뛰고 있다.

'MLB닷컴'은 2일(한국시각) '메이저리그 오프시즌을 뒤흔들 만한 대형 이적 소식 중 하나가 나왔다'며 '대형 타자가 부족한 이번 FA 시장에 엄청난 타격 능력을 갖춘 선수가 추가됐다'며 사토를 소개했다.

일본프로야구(NPB) 한신 타이거스에서 뛰었던 사토는 포스팅을 통해 메이저리그 문을 두드린다. 사토는 2026시즌 센트럴리그 타격 3관왕을 차지했다. 타율 0.306, 39홈런, 106타점을 기록했다. 메이저리그 30개 구단은 사토와 협상할 수 있는 45일의 기간을 부여받는다.

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앞서 '메이저리그 네트워크'의 존 헤이먼 기자는 LA 다저스와 뉴욕 메츠, 그리고 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스 등이 사토에게 관심을 보이고 있다고 전했다. 이제 사토의 포스팅이 공식화된 만큼, 그를 둘러싼 영입 경쟁은 더욱 치열해질 수 있다. 특히 일본인 선수가 다수 포진돼 있는 다저스로 향한다면 사토가 메이저리그에 적응하는데 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

사토의 커리어와 나이를 고려할 때 그는 이번 메이저리그 오프시즌 가장 흥미로운 타자 중 한 명으로 떠오를 전망이다. 어쩌면 FA 시장 최고의 타자일 수도 있다. 그가 이적하게 되면 한신은 사토가 새로운 메이저리그 구단과 체결하는 계약 규모를 기준으로 별도의 이적료를 받게 된다. 구체적인 금액은 추후 결정될 예정이다. 만약 예상 밖의 상황으로 사토가 포스팅 협상 기간이 끝날 때까지 메이저리그 구단과 계약을 맺지 못한다면, 2027시즌 한신으로 복귀하게 된다. 또한 다음 오프시즌이 되기 전까지는 포스팅을 신청할 수 없다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com