'9위→2위' 이끈 매직은 롯데를 떠났다…'홈런 제조기' 이제는 '대표팀' 시간이다

한화 이글스가 30일 오전 스프링캠프가 차려진 호주 멜버른으로 떠나기 위해 인천국제공항에 도착했다. 정경배 수석코치가 환하게 웃고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.1.30/

사진제공=KBO

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[스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠를 떠나 대표팀으로 향했다. 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀의 타격도 화끈하게 살아날 수 있을까.

롯데 자이언츠는 올 시즌을 마치고 대대적인 변화에 나섰다. 3시즌 동안 팀을 이끌었던 김태형 감독이 물러나고, 이동욱 감독이 선임됐다.

이에 앞서 코치진에도 변화가 생겼다. 김태형 감독이 나가면서 강석천 수석코치가 함께 자리에서 물러났다. 또한 김용희 2군 감독, 김상진 투수코치를 비롯해 김현욱 문동환 이병국 코치 등이 모두 롯데와의 동행을 멈추게 됐다.

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타격 파트에서는 정경배 코치가 롯데를 떠나게 됐다. 1996년 삼성 라이온즈에 입단한 정 코치는 2009년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 현역 생활을 마쳤다. 이후 SK와 두산 베어스, 한화를 거쳐 2026년 롯데 자이언츠 퓨처스리그 타격코치로 부임했다.

'홈런 공장'을 만드는데 탁월한 능력을 보였던 그였다. SK 1군 타격코치 시절이었던 2017년과 2018년 팀 홈런 1위를 만들었고, 2022년에도 팀 홈런 1위를 이끌었다.

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올해 퓨처스리그에서 시즌을 시작했지만, 6월4일 1군에 콜업됐다.

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사진제공=롯데 자이언츠

공교롭게도 정 코치의 콜업 이후 롯데 타선도 확실하게 살아났다. 개막 후 6월3일까지 54경기에서 롯데의 팀 타율은 2할5푼7리로 9위에 머물렀다. 그러나 정 코치 콜업 후 90경기에서는 팀 타율이 2할8푼1리로 리그 2위를 달렸다.

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롯데 타선의 '키플레이어'로 꼽히던 한동희는 거포로서 눈을 떴다. 한동희는 29경기에서 타율 2할5푼7리 3홈런에 그쳤다가 정 코치가 합류한 이후 80경기에서 타율 3할2푼3리 22홈런으로 기량을 꽃피웠다. 결국 한동희는 올 시즌 타율 3할6리 25홈런으로 데뷔 첫 20홈런 고지를 밟았다.

롯데를 떠난 정 코치는 타격 코치로 APBC 대표팀에 합류했다. 이번 APBC 코칭스태프는 울산 웨일즈 최기문 코치를 제외하고는 모두 구단 소속이 없는 코치로 꾸렸다. 최원호 감독을 비롯해 일단 APBC 대표팀까지만 임기다.

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APBC는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 입단 3년 차 이내(2024년 이후 입단) 선수 위주로 구성돼 있다. 와일드 카드로 29세 이하(1997년 1월 1일 이후 출생) 3명까지 참가 가능하다. 정 코치와 함께 호흡을 맞췄던 한동희를 비롯해 외야수 김지찬(삼성) 투수 최준용(롯데)이 와일드카드로 나서게 된다.

단기전은 결국 미치는 선수가 나와야 한다. 단숨에 흐름을 가져오는 '한 방'의 화력 싸움이 될 수도 있다. 롯데에서의 동행은 마무리됐지만 '태극마크'를 단 '젊은 피'의 한 방을 어떻게 이끌어낼지 주목된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com