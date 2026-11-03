"우리 강점이 수비인데..." 날은 춥고, 마음은 흔들리고, 박진만 떡, 누구를 향했나[KS]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]가을비와 함께 수은주가 뚝 떨어진 채 치러질 수원 KT위즈파크.

2026 KBO 한국시리즈 1차전을 하루 앞둔 1일 삼성 라이온즈 박진만 감독이 선수단에 돌린 '떡 선물'이 화제로 떠올랐다.

플레이오프 동안 뼈아픈 실책과 스트레스로 마음고생을 한 코너 내야수 르윈 디아즈와 김영웅을 향한 사령탑의 감싸안기이자 따뜻한 메시지였다.

Advertisement

박진만 감독은 2일 오후 2시 라마다프라자 수원호텔에서 열린 미디어데이에서 '어느 선수가 떡을 가장 많이 먹었으면 좋겠느냐'는 질문을 받자 주저 없이 "1루수 디아즈와 3루수 김영웅" 두 선수의 이름을 꼽았다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 실책을 범한 김영웅이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

그도 그럴 만 하다. 두 선수는 이번 플레이오프 5차전 혈투를 치르는 동안 잔인한 가을을 보내야 했다.

Advertisement

3루를 지키는 김영웅은 4차전과 5차전에서 연달아 2개의 실책을 범했다.

Advertisement

특히 역전패의 빌미가 됐던 4차전 실책 후 눈물을 글썽이는 모습이 포착돼 안타까움을 자아냈다. 그 장면 조차 방송 카메라 클로즈업 논란 속에 오히려 더 크게 부각이 되며 부담감이 더 커졌다.

Advertisement

1루수 디아즈 역시 3차전부터 5차전까지 3경기 연속 실책을 범하며 플레이오프 통산 최다 실책 타이 기록(5개)이라는 불명예를 안았다. 설상가상 경기 외적인 SNS 악플 테러까지 겹치며 멘탈 붕괴가 타격과 수비 전반적인 경기력에 악영향을 미쳤다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 수비 실책 저지른 삼성 김영웅. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

현역 시절 리그 최고의 유격수로 마운드 뒤를 지켰던 박진만 감독이기에 누구보다 두 선수의 괴로움을 잘 알고 있다.

Advertisement

박 감독은 "우리 팀의 본래 가장 큰 강점은 탄탄한 수비다. 한국시리즈에 올라가면 선수들이 훨씬 더 집중력을 발휘해 줄 것"이라고 믿음을 보였다. 그는 "디아즈와 김영웅 모두 수비 자부심이 누구보다 큰 선수들이다. 떡을 먹고 한국시리즈에서는 원래 모습처럼 찰떡같이 공을 잘 잡아주길 바란다"고 유쾌하게 격려했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회초 무사 1루 디아즈가 나성범의 땅볼 타구를 잡아낸 뒤 1루 주자 나성범을 2루 포스아웃 시키며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

박진만 감독이 돌린 떡에는 '선수 여러분, 타구가 개떡같이 와도 찰떡같이 잡읍시다'라는 당부 글이 박진만 감독 얼굴과 함께 적혀 있다.

갈수록 차가워지는 가을바람. 타격 처럼 수비도 자신감이 반이다. 마음이 불안하고 정신이 딴 데 팔려 있으면 미스가 나오는 법이다. 추위가 불안감을 더할 수 있다.

Advertisement

이럴 때일 수록 중요한 건 자신에 대한 믿음, 그리고 집중력이다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 출전 준비하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

사령탑이 던지는 메시지는 분명하다. 가을야구는 축제이자, 보너스 게임이라는 것이다.

박진만 감독은 플레이오프 1차전 패배 후 경직된 선수단에 "정규시즌에 여러분들이 잘해서 지금 이 가을축제를 즐길 수 있는 거다. 마음껏 즐기자"는 말로 긴장감을 풀어줬다.

캡틴 구자욱은 "플레이오프 때 좋은 경기하고 와서 선수단 분위기가 너무 좋은 상태"라며 "감독님께서 '축제를 즐기자'는 말씀을 선수들이 와닿게 들어서, 힘을 냈다. 1차전 때는 즐기지 못했던 것 같다. 2차전부터 즐기기 시작하면서 좋은 분위기 속 한국시리즈까지 왔다"고 했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 박진만 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

한국시리즈는 모두가 삼성이 질 거라고 예상하고 있다.

그러니 부담감을 가질 필요가 없다. 마음의 짐을 훌훌 털어내고 그저 즐거운 축제처럼 가을 밤 최고 무대를, 꽉꽉 들어찬 관중석 환호를, 얼굴을 스치는 차가운 밤공기를 즐기면 된다.

23년 차 강민호도 2년 전에야 한국시리즈 무대를 처음 밟았다. '천하제일' 타자 이대호는 아예 못 밟아보지도 못했다.

벌써 두번째 한국시리즈. 대단하지 않은가.

불안감 따위는 훌훌 털고 그냥 마음껏 뛰어 놀면 된다. 최선을 다해 집중하고, 결과를 확인하고, 담담히 받아들이면 된다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com