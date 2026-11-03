"제가 가을에 잘 못해가지고…" 아니다. 가을에 '엄청' 잘했다. 밑져야 본전이다. 홀로 안 웃던 최원태 "생각 없이 막 들이대자"[KS1]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 6이닝 무실점으로 호투한 최원태가 세리머니를 하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

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[스포츠조선 정현석 기자]지난 9월2일 대구 롯데전. 삼성 선발 최원태는 6이닝 4안타 10탈삼진 2실점 역투로 8대5 승리를 이끌며 승리투수가 됐다.

경기 후 인터뷰에서 최원태는 지나치게 겸손했다.

'곧 4인 로테이션으로 돌아갈텐데'라는 질문에 그는 "던지는 것만으로 감사하다. 잘 던져야 (로테이션에) 들어가는 건데 뭐 일단은 시즌도 얼마 안 남았고, 제가 가을에 잘 못 해가지고 정규시즌이라도 좀 도움 되려고 없는 힘까지 짜내서 던지고 있다"고 말했다.

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귀를 의심하게 하는 말이었다.

'작년 가을에 잘하지 않았느냐. 가을영웅으로 불린다'고 하자 최원태는 "한번 잘한 거, 그건 특별히 기억하지 않는다"고 잘라 말했다.

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당시 선두 경쟁을 하던 KT 위즈 타선에 대해 묻자 최원태는 "KT전에 잘 못해서 잘 모르겠다"며 "짜임새가 좋은 것 같다"고 말했다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 원태인이 6이닝 무실점 호투를 펼친 삼성 선발 최원태를 반기고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

최원태는 올시즌 KT전 2경기에서 승리 없이 1패, 6.94의 평균자책점을 기록했다. 11⅔이닝 동안 13안타 7볼넷 2사구, 12탈삼진, 9실점 했다. 피홈런은 없었다. KT 타선의 끈질긴 승부와 속사포에 제법 많은 실점을 했다.

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최원태는 기억이 썩 좋지 않은 KT 위즈를 상대로 3일 수원 KT위즈파크에서 개막하는 한국시리즈 1차전에 선발투수로 나선다. 상대 선발은 데이비스 대니엘이다.

모두가 1차전 KT 우세를 점친다. 시리즈 전체 판도도 푹 쉬고 준비한 KT 압도적 우세를 점친다.

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최원태로선, 삼성으로선 자존심이 상할 만한 예상이다.

삼성은 정규시즌 KT를 상대로 9승7패로 전 구단 중 유일하게 상대전적에서 앞섰다.

시즌 막판, KT가 매서운 기세로 연승행진을 달렸고, 삼성도 그 때 밀렸지만, KT는 정식 게임을 치르지 않은지 20일이 훌쩍 지났다. 아무리 KT 타선이 촘촘하고 짜임새가 좋아도 실전 공백은 무시할 수 없다. 삼성도 플레이오프 1차전에 단 2안타 빈공에 허덕였다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 최원태, 강민호가 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

KT 이강철 감독도 2일 열린 미디어데이에서 "시리즈 치러보면 아래서 올라온 팀은 타격감 올라와 있고, 위에서 기다린 팀은 투수력으로 버텨야 한다. 타격 올라올 동안의 시간을 최소실점으로 버텨야 한다. 1차전을 잘 지켜야 좋은 성적으로 우승 메리트를 살릴 수 있다"고 했다.

그만큼 KT도 1차전이 불안하다. 타선이 언제 터질지 불안하고, 큰 경기에 처음 나오는 선발 대니엘이 물오른 삼성 타선을 완벽하게 봉쇄할 수 있을지 불안하다.

최원태에 모두의 시선이 쏠릴 수 밖에 없다. 부담백배의 심정, 충분히 이해가 간다.

그런데 사실 누구나, 모든 투수가 일말의 불안감을 품고 마운드에 오른다. 경기를 이끄는 선발투수의 숙명이다. 호투는 그 불안감을 확신과 자신감으로 극복해 가는 짜릿한 과정이다.

강민호는 1일 대구에서 플레이오프 5차전을 마친 뒤 "아까 시리즈 끝나 하이파이브 하고 있는데 (최)원태만 안 웃고 있더라"라며 웃었다. 그러면서 "그냥 뭐 원태한테도 말했다. '이제 뭐 뒤가 없다. 그냥 막 들이대자' 이렇게 얘기했다"고 말했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 페덱과 최원태가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

강민호 말이 맞다. 이제 밑져야 본전이다. 모두가 최원태가 대니엘한테 못 이길 거라 예상한다.

프로통산 93승으로 100승을 눈 앞에 둔 베테랑 투수. 구위도 좋고, 못 던지는 변화구도 없는 팔색조다. 경험도 많다. 평소 노력도 엄청 많이 한다. 참으로 자존심 상할 노릇이다.

최원태는 지난해 가을, SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에서 6이닝 2안타 8탈삼진 무실점 환상의 역투로 벼랑 끝 팀을 멋지게 구했다. 외인 투수 미치 화이트와의 선발 맞대결에서도 완승을 거두며 플레이오프 진출의 으뜸공신이 됐다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 대니엘. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

지금은 좋은 가을의 기억만을 되살릴 때다. 부정적인 사고는 부정적인 결과만 부른다.

내가 얼마나 치기 힘든 공을 던지는 투수인지 다시 한번 되새기고, 그 자신감을 품고, 1차전 마운드로 향해야 한다. 다른 생각 할 거 없다. 그저 강민호 리드대로 미트보고 '들이대면' 된다.

결과도 생각할 필요가 없다. 설령 모두의 예상대로 진다고 해도 욕할 사람도 없다. 어차피 진다고 하지 않았는가. 그저 이 가을, '보너스 게임'을 마음껏 즐기면 된다. 언제 또 한국시리즈란 최고 무대에서 1차전 선발로 마운드를 밟겠는가.

후회 없이 마음껏, 경쾌하게, 즐기고, 후회 없이, 돌아오면 된다.

최강 타선을 씩씩하게 맞서고 돌아오면 결과와 상관 없이 푸른 물결 삼성 원정 팬들은 1년 전 처럼 아낌 없는 박수를 보내줄 것이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com