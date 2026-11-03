"한번 타이거즈는 영원한 타이거즈!" 한국 떠나는 KIA 카스트로, '또하나의 가족' 향한 특별한 작별인사 [SC포커스]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 오늘의 타격감상 카스트로가 대형 과자봉지를 짊어지고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] "여러분 덕분에 단 한 번도 혼자라고 느끼지 않았습니다. 한번 타이거즈는 영원한 타이거즈!"

해럴드 카스트로가 KIA 타이거즈 동료들과 팬들을 향한 다정한 작별 인사를 남겼다.

카스트로는 2일밤 자신의 SNS에 올시즌을 돌아보는 사진들과 함께 뭉클한 감사의 마음이 담긴 장문을 한글로 작성해 올렸다.

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KIA는 지난 1일 삼성 라이온즈에 패하며 플레이오프에서 2승3패로 탈락, 시즌 종료가 확정됐다. 카스트로는 고국인 베네수엘라로 출국하기 전 이 같은 작별인사를 올린 모양새다.

카스트로는 "시간이 이렇게 빨리 흘렀다는 게 믿기지 않는다. 한국에서 야구를 하기로 결심했던 순간이 마치 어제 일처럼 느껴진다"라며 올시즌의 시작을 돌아봤다.

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이어 "솔직히 그 결정을 내릴 때는 두려움도 있었고, 앞으로 어떤 일이 기다리고 있을지 몰라 걱정도 많았다. 익숙한 모든 것과 사랑하는 가족들을 뒤로하고, 낯선 나라에서 새로운 도전을 시작해야 했기 때문"이라며 "하지만 한국에 온 첫날부터 따뜻한 환영을 받았다. 단순히 야구를 할 수 있는 기회 그 이상이었다. 고향에서 멀리 떨어진 이곳에서 또 하나의 집을 찾았고, 평생 간직할 소중한 인연들을 만났으며, 생각지도 못했던 새로운 가족을 얻었다"고 뜨겁게 회상했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

이어 카스트로는 "동료이자 형제 같은 선수들에게도 고맙다는 말을 전한다. 함께 싸우고, 웃고, 어려움을 이겨내며 만들어 온 모든 순간이 잊지 못할 추억"이라며 "정말 모든 것을 쏟아부은 한해다. 꿈꿨던 마지막 목표에는 도달하지 못했지만, 함께 여기까지 달려온 과정과 우리가 이뤄낸 모든 것이 정말 자랑스럽다. 기쁠 때나 힘들 때나 우리는 언제나 하나의 팀이었고, 하나의 가족이었다"고 강조했다.

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구단 관계자와 감독, 코치진, 스태프들을 향해 절절한 감사의 마음도 표했다.

생각해보면 위기가 많았던 카스트로의 올시즌이었다. 4월말 부상으로 이탈했고, 이후 대체외인으로 영입된 아데를린 로드리게스가 연신 홈런포를 가동하며 교체 압박도 받았다. 하지만 이범호 KIA 감독의 신뢰는 흔들리지 않았다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회초 2사 3루 나성범의 2루타에 득점한 카스트로가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

돌아온 카스트로는 6월 18일 복귀 후 월간 타율 4할9리를 기록하며 타격감을 조율했고, 후반기 타율 3할3푼5리 15홈런 54타점 OPS(출루율+장타율) 0.980으로 리그를 난타하며 김도영과 함께 KIA의 정규시즌 3위를 이끈 주역이 됐다. 리그 최고의 타자 김도영의 앞 타순을 지키면서 수많은 찬스를 제공한 것도 플러스 요인.

특히 전년도 35홈런을 쏘아올린 패트릭 위즈덤 대신 한층 더 좋은 컨택과 출루를 갖춘 외국인 타자의 영입을 타진한 KIA 프런트의 마음에 쏙 드는 선수였다. 여기에 기대 이상의 장타력과 클러치까지 겸비했다. 올시즌 카스트로의 득점권 타율은 3할6푼7리, 득점권 OPS는 1.094로 주자가 있을 때 더 무서워지는 타자였다. 김도영-나성범과 함께 '도나스' 트리오를 이루며 97홈런을 쏘아올리며 팀의 장타력을 책임졌다.

경기 외적으론 박재현의 '아버지'로 불리며 젊은피의 스텝업을 톡톡히 도왔고, 수비 면에선 1루 외에도 좌익수와 2루까지 소화하는 등 활용 폭도 넓은 선수였다. 긍정적이고 밝은 성격은 덤.

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뒤이어 팬 이야기가 나오자 카스트로의 글은 한층 더 물기가 가득해졌다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 환호하는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

카스트로는 "사랑하는 KIA 타이거즈 팬 여러분, 정말 무슨 말로 이 감사한 마음을 다 표현할 수 있을까요? 여러분은 진심으로 세계 최고의 팬"이라며 "뜨거운 열정과 함성, 변함없는 응원, 그리고 저와 제 가족에게 보내주신 사랑을 평생 잊지 못할 것"이라고 강조했다.

"여러분이 보내주신 응원 하나하나, 함께 불러주신 응원가, 제 이름을 외쳐주시던 모든 순간이 제게는 너무나 특별했습니다. 고향에서 수천 킬로미터나 떨어진 곳에 있었지만, 여러분 덕분에 단 한 번도 혼자라고 느끼지 않았습니다. 저는 야구를 하기 위해 한국에 왔지만, 이번 시즌을 마무리하며 야구보다 더 큰 선물을 얻었다는 것을 느낍니다. 평생 간직할 추억과 우정, 그리고 제 마음속에 언제나 특별한 자리를 차지할 또 하나의 가족입니다."

카스트로는 "제 인생의 이 소중한 시간을 이렇게 특별하게 만들어주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 한 번 타이거즈는 영원한 타이거즈입니다"라며 "KIA 타이거즈, 진심으로 감사합니다. 사랑합니다!"라는 격한 인사로 글을 마무리지었다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

포스트시즌 들어 카스트로의 가치는 더욱 커졌다. 카스트로는 LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전 동점 솔로포를 비롯해 3경기 동안 5안타를 몰아치며 KIA의 시리즈 스윕을 이끌었다. 삼성과의 플레이오프에서도 1회초 결승타와 투런포를 터뜨리며 1차전 MVP를 수상하는 등 시리즈 타율 3할1푼6리(19타수 6안타)로 김도영(3할5푼) 삼성 류지혁(3할3푼3리)과 더불어 불방망이를 휘둘렀다.

카스트로는 포스트시즌 도중 본지와의 인터뷰에서 "기회가 될지는 모르겠지만, 팀이 다시 한번 나를 선택해 준다면 사인할 수 있을 것 같다"며 내년에도 KIA 유니폼을 입고 싶은 뜻을 내비친 바 있다. KIA 팬들은 내년에도 카스트로의 기운찬 세리머니를 보게 될까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com