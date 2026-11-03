요미우리+레전드 마쓰이로도 설득 불가, 미국행 확실…'고시엔 영웅' 18세 투수, ML 12개팀 쟁탈전

사진=오다 쇼키 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] '고시엔 신기록(156㎞)' 보유자 오다 쇼키(18)가 '명문' 요미우리 자이언츠의 드래프트 선택을 마다하고 미국으로 향했다.

일본 스포츠매체 스포츠닛폰은 '오다 쇼키의 영입전에 요미우리 외에 메이저리그 12개팀이 달려들었다. 오는 4일부터 메이저리그 구단과의 면담이 진행된다'고 전했다.

오다는 마쓰자카의 이름을 계승하는 '고시엔의 괴물'이다. 1학년 때부터 요코하마고의 주전으로 우뚝 섰고, 2학년 봄의 고시엔(센바츠) 우승을 거머쥐었다. 하지만 여름에는 8강 탈락을 맛보며 춘하 연패에 실패했다.

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3학년 때는 봄 1회전에서 탈락하며 칼을 갈았다. 마지막 여름 오다는 눈부시게 빛났다. 현 대회(예선)에서 157㎞ 직구를 던지며 팀을 본선으로 이끌었고, 본선에선 수차례 156㎞를 던지며 고시엔 최고 구속 신기록을 세웠다. 하지만 4강 치벤와카야마전에서 아쉬운 패배를 맛봤다.

그럼에도 오다가 보여준 압도적인 구위에 일본 야구계는 전율했다. 오다는 메이저리그 도전을 이미 발표했음에도 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 여러팀의 눈치싸움 끝에 요미우리의 지명을 받았다. 요미우리는 신임 감독 마쓰이 히데키까지 오다의 설득에 발벗고 나섰지만, 현재까진 실패한 분위기다.

마지막 여름, 고시엔 탈락 당시 오다 쇼키. 사진=스포츠닛폰

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무라타 히로아키 요코하마고 감독은 "요미우리에겐 감사한 마음 뿐이지만, 오다는 미국으로 가기로 결정했다. 오는 4일부터 메이저리그 각 구단과 면담이 진행된다"고 밝혔다.

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에이전트가 있다곤 하지만, 18세 고교생이 메이저리그 12개팀과 입단 협상을 진행하는 상황. 언론의 뜨거운 관심은 덤이다. 무라타 감독은 "선수 본인이 직접 내린 결정이니까, 스스로가 납득할 수 있는 선택을 하는게 중요하다. 정말 과감한 결정"이라며 감탄했다.

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오다는 앞서 18세 이하(U-18) 대표팀에서 메이저리그에 스카웃되는 선수들을 보면서 미국행을 꿈꿔왔다고.

미국행은 사실상 돌이킬 수 없는 분위기다. 이제 오다가 어느 팀의 유니폼을 입는지가 관건이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com