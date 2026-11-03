노시환 초대박 예고? 이런 극과 극 평가 처음 본다 "수비 매력적" → "투자 가치 없어"

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 노시환과 세리머니를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 나유리 기자]평이 극과 극으로 갈린다. 노시환의 초대박이냐, 기대 이하 성과냐.

미국 메이저리그에 도전하는 아시아 선수들이 주목을 받고 있다. 일본프로야구(NPB) 소속인 사토 데루아키와 이토 히로미, 다이라 가이마 그리고 KBO리그 소속으로는 유일한 선수인 노시환이다.

미국 '디 애슬레틱' 켄 로젠탈 기자는 "NPB와 KBO에서 포스팅하는 선수들의 협상 기간은 직장 폐쇄가 임박했음에도 불구하고 중단되지는 않을 것"이라고 예측하며 "이들은 미국 동부 시간 기준으로 12월 1일 오후 5시까지 계약을 체결해야 한다"고 보도했다.

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그동안 현지 언론에서 거의 언급이 없었던 노시환도, 포스팅을 공식적으로 선언한 이후 조금씩 주목을 받기 시작했다. 매체들이 노시환의 현재 스탯과 앞으로의 활용 가능성, 메이저리그에서 성장할 수 있는 여부 등을 면밀히 따진 분석이 꾸준히 나오고있는 상황이다.

노시환에 대한 평가는 현재까지 극과 극으로 갈린다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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'블리처네이션'의 경우 노시환에 대해 "지난 5년간 리그 평균보다 25~30% 높은 타격 성적을 기록했다. 메이저리그 팀이 그를 영입하려면 KBO리그 구단과의 계약 잔여액인 약 2100만달러보다 훨씬 더 높은 가치를 인정해야 할 것이다. 물론 정확한 예측은 어렵지만, 노시환의 성적은 비슷한 나이에 메이저리그에 데뷔했던 김하성이나 이정후의 성적과는 비교할 수 없을만큼 차이가 난다. 김하성과 이정후는 메이저리그 진출 초창기 시절에 리그 평균 이상의 타격을 보여줬다"며 냉정하게 분석했다. 노시환이 메이저리그에 입성할 경우, 초반 기대 타격 성적이 이정후나 김하성의 루키 시절보다도 못 미친다는 뜻이다.

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다소 긍정적인 평가도 있다. 'SI'의 시애틀 매리너스 칼럼니스트는 "시애틀은 노시환의 장타력 외에도, 그를 영입해야 할 가장 큰 이유가 바로 수비력이다. 시애틀은 수비 보강이 절실하다"면서 '핫코너' 수비가 노시환의 장점이며, 장타를 기대할 수 있는 점 역시 매력적이라고 보고 있다.

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가혹한 혹평 역시 동시에 존재한다. 'SI'의 토론토 블루제이스 칼럼니스트는 토론토 구단의 노시환 영입 적합도를 'D등급'으로 분류한 후 "노시환의 최적 포지션은 3루인데, 그마저도 그다지 잘하지 못합니다. 그는 KBO리그에서 리그 평균보다 훨씬 높은 25% 이상의 삼진율을 기록했다. 그는 사토의 하휘 호환 정도가 아니라, 완전히 홈리스 수준"이라고 비판하면서 "KBO 선수 수준은 보통 더블A와 트리플A 사이로 평가받는데, 노시환은 토론토에서 30홈런 이상을 기록한 우타자이긴 하지만 삼진이 많은 편이라 토론토 로스터에 들만큼의 가치나 시간을 투자할만한 선수는 아니다"라고 혹평을 남겼다.

=나유리기자 youll@sportschosun.com