"ML 20~25홈런 가능, 타격 자체로 충분한 가치", 김도영을 주목하는 ML...日 거포 3루수 계약 과연

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루 김도영이 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 노재형 기자]노시환이 메이저리그 진출을 위한 포스팅 절차를 시작하면서 KBO 스타플레이어들이 주목받고 있다. 향후 메이저리그에 도전할 수 있는 선수들이다.

MLB.com은 2일(이하 한국시각) '노시환을 시작으로 MLB에 도전하려는 KBO 스타들'이라는 제목의 기사에서 노시환을 비롯해 곽 빈, 김도영, 김주원, 원태인 등 5명을 조명했다.

이 가운데 현지 언론들이 가장 관심깊게 지켜보고 있는 선수는 단연 김도영이다.

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이미 김도영은 야구통계 전문 팬그래프스가 매년 업데이트하는 국제 유망주 랭킹에 이름을 올리고 있다.

팬그래프스는 스카우팅리포트에 '전신을 활용한 힘과 빠른 손놀림을 바탕으로 강한 당겨치기 능력을 발휘한다. 변화구를 어설프게 던졌다가는 400피트 이상의 좌월 홈런을 얻어맞을 수 있다. 체격은 작지만 스윙 궤적이 크고 정교하며 80마일 후반대 패스트볼을 상대로 엄청난 장타력을 과시한다. 다만 MLB에서 그런 구속의 공을 자주 접하기는 어렵다. 그런 타격 스타일로 MLB 투수들을 공략할 수 있을지는 미지수다. 스윙을 간결하게 다듬으면서 근력을 키워 실전 장타력을 높인다면 MLB 진출 가능성을 높일 수 있을 것'이라고 평가하며 그의 메이저리그 데뷔 시즌을 2030년으로 전망했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 KIA 한준수가 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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이날 MLB.com도 비슷한 의견을 달았다.

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기사를 쓴 마이클 클레어 기자는 한 스카우트의 분석을 인용해 '김도영은 메이저리그에서 20~25홈런 정도를 기록하는 타자가 될 것'이라며 '분명히 파워와 타격 능력을 갖추고 있고, 타격 능력 그 자체만으로도 충분히 가치가 있다. 또한 빠른 공을 공략할 수 있을 뿐만 아니라, 변화구나 느린 공에도 적응할 수 있는 타격 재능을 갖추고 있어 2년 뒤 미국으로 진출하더라도 큰 어려움을 겪지는 않을 것'이라고 전했다.

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클레어 기자는 그의 메이저리그 진출 시점을 2028년 말이라고 했지만, 1군 등록일수를 계산해 보면 2029년 말이 현실적이다.

이어 수비력에 대해서는 '3루수로 완벽한 수비수라고 보기는 어려워도 타고난 운동 능력을 바탕으로 보완한다면 3루 자리를 계속 지킬 수도 있을 것이다. 만약 그것이 여의치 않다면, 외야로 포지션을 옮겨야 할 수도 있다"고 내다봤다.

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메이저리그가 김도영에 시선을 주기 시작한 것은 2024년이다. 그는 그해 141경기에 출전해 타율 0.347, 38홈런, 109타점, 143득점, OPS 1.067을 올리며 MVP를 차지했다. KBO 역사상 최연소로 30홈런-30도루를 달성했는데, 홈런 2개를 보탰다면 2016년 에릭 테임스에 이어 역대 두 번째로 40-40 클럽에 가입했을 것이다.

2025년에는 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그쳤던 김도영은 올시즌 부활에 성공했다. 135경기에서 타율 0.308, 45홈런, 118타점, 120득점, 11도루, 85볼넷, OPS 1.060을 마크, 2년 만에 유력 MVP 후보로 떠올랐다. 홈런과 타점, 볼넷은 커리어 하이다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 삼성의 득점 때 수비하는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

클레어 기자는 2024년 MVP 수상 후의 인터뷰도 소개했다. 당시 김도영은 "나는 야구장 안에서든, 아니면 일상생활에서든 항상 완벽함을 추구하는 사람이다. 오타니만큼 완벽하지는 않을지 몰라도, 저는 모든 면에서 뛰어난 사람이 되고, 좋은 인성을 갖추며, 긍정적인 태도를 유지하겠다는 목표를 세우고 노력하고 있다"고 밝혔다.

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이런 가운데 NPB 한신 타이거스 3루수 사토 데루아키가 이날 메이저리그 30개 구단에 포스팅 공시돼 주목을 받고 있다. MLB.com은 FA 랭킹을 매기면서 사토를 4위에 올려놓았다. 이는 야수들 중에서는 가장 높은 순위로 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 그의 계약 규모를 1억8000만달러로 예상했다.

김도영과 같은 포지션의 거포라는 점에서 계약 결과가 주목된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com