이도류 실패에도 MVP? 오타니 MLB 첫 6년 연속 후보 선정…4년 연속 수상 역사 쓰나

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[스포츠조선 박상경 기자] 사실상 실패로 끝난 이도류, 그러나 여전히 메이저리그에서 오타니 쇼헤이(LA 다저스)는 슈퍼스타다.

오타니가 메이저리그 선수 처음으로 6년 연속 MVP 최종 후보에 올랐다. 전미야구기자협회(BBWAA)와 메이저리그 사무국은 3일(한국시각) 아메리칸리그, 내셔널리그 MVP 최종 후보를 발표했다. 오타니는 내셔널리그 MVP 부문에서 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스·이하 PCA), 브라이스 투랭(밀워키 브루어스)과 함께 최종 후보로 낙점됐다.

메이저리그에서 6년 연속 리그 MVP 후보에 오른 건 오타니가 처음이다. 앞서 알버트 푸홀스, 마이크 트라웃, 배리 본즈가 각각 5년 연속 MVP 후보에 오른 바 있다. 오타니는 이번 최종 후보 선정으로 이들을 뛰어 넘었다.

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오타니는 4년 연속 MVP 수상이라는 대기록에도 도전할 수 있게 됐다. 아메리칸리그 소속인 LA 에인절스에서 2021년 처음으로 MVP에 올랐던 오타니는 2023년 두 번째 수상 후 다저스로 이적했다. 이후 2024년과 2025년 모두 MVP를 차지하면서 3년 연속 및 양대리그 모두 MVP에 오르는 기록을 쓴 바 있다. MVP 4회 수상 기록 역시 메이저리그 단독 2위에 해당한다.

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팔꿈치 수술 재활을 마친 지난해 후반기부터 마운드에 복귀한 오타니는 올해 투수-타자를 겸업하는 이도류를 선언한 채 시즌에 나섰다. 에인절스 시절이던 2023년 이후 3년 만에 맞이한 풀타임 이도류 시즌. 오타니는 전반기 14경기 85⅔이닝 8승2패, 평균자책점 1.79를 기록했다. 한때 평균자책점 0점대를 유지하면서 마지막 고지로 여겨졌던 내셔널리그 사이영상에도 가까워지는 듯 했다.

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그러나 부상이 발목을 잡았다. 6월부터 왼쪽 무릎 불편함을 호소하던 오타니는 결국 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 이후 선발 로테이션에서 빠졌다. 이후 지명 타자 역할과 투수 재활을 병행하며 마운드 복귀를 노렸지만, 오른팔 이두근과 목에도 통증이 시작되면서 등판 일정이 미뤄졌고, 타격 페이스에도 영향을 받기 시작했다.

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결국 다저스는 9월 초 오타니의 투수 복귀 프로세스를 중단하기로 했다. 오타니는 이후 지명 타자 역할에 집중했으나, 타격감을 살리지 못한 채 정규시즌을 마감했고, 포스트시즌에서도 1할대 타율(0.192)에 머물렀다. 정규시즌 타격 최종 성적은 139경기 타율 0.275(523타수 144안타) 30홈런 81타점 11도루, 출루율 0.377, 장타율 0.512, OPS(출루율+장타율) 0.889다.

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오타니가 최종 후보로 낙점되기는 했으나, MVP 수상 여부는 불투명하다. 앞선 두 시즌 모두 50홈런 및 OPS 1.000을 넘기는 압도적인 활약으로 이견 없는 MVP가 됐다. 그러나 올 시즌에는 부상으로 후반기 타격 페이스가 줄어들면서 지난 2년과 같은 활약과는 거리가 멀었다. 무엇보다 포스트시즌에서의 부진 영향도 무시할 수 없다.

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미국 현지에서는 PCA의 수상을 유력히 점치는 분위기. 올해 정규시즌 162경기에 모두 출전해 타율 0.280(626타수 175안타) 45홈런 107타점, 출루율 0.372, 장타율 0.570, OPS 0.942를 기록한 그는 홈런 부문에서 양대리그 전체 1위, OPS 2위(내셔널리그 1위)를 기록했다. 공수에서 뛰어난 활약을 펼치며 컵스를 포스트시즌에 올려놓은 공로 역시 빼놓을 수 없다.

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한편, 아메리칸리그에서는 조던 알바레스(휴스턴 애스트로스), 주니어 카미네로(탬파베이 레이스), 바비 위트 주니어(캔자스시티 로열스)가 MVP 후보로 선정됐다. 신인왕 부문에서는 케빈 캐시(탬파베이), 채드 트레이시(보스턴 레드삭스), 윌 베너블(시카고 화이트삭스)이 후보에 올랐다. 내셔널리그 신인왕 부문에는 카슨 벤지(뉴욕 메츠), 셀 스튜어트(신시태니 레즈), JJ 웨더홀트(세인트루이스 카디널스)가 이름을 올렸다.

BBWAA 어워즈는 오는 6일부터 플래티넘 글러브와 하트앤허슬 어워드, 올해의 신인상, 올해의 감독상, 사이영상 등으로 이어진다. MVP 시상식은 13일 열린다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com