"4선발 가능", "40도루 예상" 김도영만 보는 게 아니었다…美가 주목한 KBO 스타, 대체 누구길래

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 2회말 무사 만루 위기를 넘기고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 박상경 기자] 노시환(한화 이글스)의 포스팅 신청으로 미국 현지에서 KBO리그 스타들을 향한 관심이 뜨거워지고 있다.

MLB닷컴은 2일(한국시각) 노시환의 포스팅 소식을 전하며 향후 메이저리그에 진출할 것으로 예상되는 KBO리그 소속 선수들을 조명했다. 마이클 클레어 기자가 쓴 이 기사에서 거론된 선수는 노시환을 비롯해 김도영(KIA 타이거즈), 곽빈(두산 베이서), 김주원(NC 다이노스), 원태인(삼성 라이온즈)이다. 클레어는 익명의 메이저리그 스카우트에게 이들에 대한 평가를 요청했다.

이 스카우트는 노시환을 강력한 장타력을 갖춘 3루수로 평가했다. 미국에서도 그의 파워가 통할 수 있다는 것이다. 하지만 수비에 대해서는 "3루 수비를 소화할 만한 어깨는 갖췄지만 수비 능력 자체는 다소 부족하다"고 지적했다. MLB닷컴은 '노시환의 타격 능력이 지명 타자로 활용할 만한 수준인지, 그리고 한화와 맺은 장기계약에 상응하는 가치를 미국 구단들이 인정할지가 진출 여부를 결정할 변수'라고 분석했다. 가장 어울리는 팀으로는 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스를 거론했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회초 김도영이 투수 앞 땅볼로 물러나고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

김도영은 가장 후한 평가를 받았다. 메이저리그 스카우트는 김도영이 미국에서도 20~25홈런을 칠 수 있는 타자로 성장할 가능성이 있다고 전망했다.

그는 김도영에 대해 "장타력과 공격 능력만으로도 충분한 가치가 있다"며 "특히 빠른 공에 강하고 변화구에도 적응할 만한 타격 능력을 갖췄다"고 평했다. 다만 수비에서는 "김도영의 운동능력을 고려하면 수비를 개선할 여지가 있다"면서도 "3루수로 정착하지 못할 경우 외야수 전향이 필요할 수 있다"고 전망했다. MLB닷컴은 김도영의 예상 메이저리그 진출 시점을 2029년으로 제시했고, 어울리는 팀으로는 뉴욕 메츠, 양키스, LA 다저스, 보스턴 레드삭스, 에인절스를 꼽았다.

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곽빈도 높은 평가를 받았다. 메이저리그 스카우트는 곽빈의 강속구를 가장 큰 장점으로 꼽았다. 최고 시속 158㎞에 이르는 빠른 공을 던질 수 있고, 수준급 변화구도 갖췄다는 평가다. 특히 체인지업의 위력에 주목했다. 다만 이 스카우트는 "곽빈이 미국에서 선발투수로 뛰려면 지속적인 성과가 필요하다"며 "현재로서는 4~5선발 정도의 역할을 맡을 수 있을 것"으로 전망했다. MLB닷컴은 메츠와 시카고 컵스, 워싱턴 내셔널스, 휴스턴 애스트로스, 애리조나 다이아몬드백스 등을 잠재 영입 후보군으로 꼽았다.

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1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

김주원 역시 좋은 평가가 이어졌다. 좌우 타석을 모두 소화하는 스위치히터인 데다 빠른 발과 선구안, 유격수와 2루수를 모두 맡을 수 있는 수비 능력이 장점으로 꼽혔다. 스카우트는 "김주원이 미국에서도 두 자릿수 홈런을 칠 수 있고, 30~40도루를 기록할 만한 주력을 갖췄다"고 평가했다. 또 "장타력이 특출난 선수는 아니지만 공을 좌우 외야로 보내는 타격 능력과 다양한 장점을 갖춘 유격수라는 점에서 경쟁력이 있다"는 설명을 덧붙였다. 김주원에게 알맞은 팀으로는 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스, 시카고 화이트삭스, 시애틀이 꼽혔다.

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원태인에 대한 평가는 신중했다. 스카우트는 원태인의 직구 구속이 시속 146~151㎞ 수준이고 체인지업을 갖췄으며, 오랜 기간 꾸준하게 많은 이닝을 소화했다는 점을 장점으로 평가했다. 하지만 "메이저리그 선발투수로는 경쟁력이 제한적일 수 있다. 선발과 마이너리그를 오가는 투수가 될 가능성이 있다. 메이저리그에서는 불펜으로 역할을 바꾸는 편이 더 적합할 수 있다"고 전망했다. 그러면서 텍사스 레인저스, 디트로이트 타이거스, 휴스턴, 샌프란시스코 자이언츠 등이 잠재적으로 어울리는 팀으로 소개됐다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 환호하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

박상경 기자 ppark@sportschosun.com