"김하성, 이정후보다 떨어져" 이럴수가…노시환 향한 충격 평가, 한화 307억 계약이 ML행 발목 잡나

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 내야땅볼로 물러난 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 박상경 기자] 노시환(한화 이글스)의 포스팅을 바라보는 미국의 시선은 여전히 차가워 보인다.

메이저리그에 도전하는 노시환의 기록이 김하성, 이정후에 비해 떨어진다는 냉정한 평가가 나왔다. 시카고 컵스 소식을 전하는 블리처네이션은 3일(한국시각) 노시환을 비롯해 사토 데루아키(한신 타이거스), 다이라 가이마(세이부 라이온스), 이토 히로미(니혼햄 파이터스) 등 한국-일본에서 메이저리그 포스팅을 신청한 4명의 선수를 조명하며 노시환에 대해 거론했다.

블리처네이션의 브렛 테일러 기자는 노시환에 대해 "최근 5년간 리그 평균보다 25~30% 높은 타격 생산성을 보여줬다"고 운을 뗐다. 하지만 "서로 다른 리그의 기록을 1대1로 비교할 수는 없지만, 노시환의 기록은 비슷한 나이에 미국으로 건너갔던 김하성보다 다소 떨어진다. 이정후의 기록과는 상당한 차이가 있다"고 지적했다. 이어 김하성과 이정후 모두 메이저리그 진출 초기에는 평균을 조금 웃도는 수준의 타격 성적을 기록했다고 설명했다. KBO리그에서 검증된 타격 능력이 메이저리그에서도 그대로 통한다는 보장은 없다는 의미다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

노시환은 올 시즌 127경기 타율 0.283(505타수 143안타) 29홈런 96타점, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS(출루율+장타율) 0.865를 기록했다. KBO리그 통산 성적은 957경기 타율 0.267, 153홈런 586타점, 출루율 0.353, 장타율 0.457, OPS 0.810이다. 2023년 30홈런-100타점 돌파로 홈런왕, 타점왕을 동시에 차지했고, 지난해에도 30홈런-100타점을 달성했다.

이럼에도 미국에선 노시환의 기량이 통할지에 물음표를 붙이고 있다. 장타력은 인정하지만 삼진 비율이 높다는 게 이유다.

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블리처네이션은 노시환이 한화와 체결한 장기계약에도 주목했다.

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노시환은 지난 2월 한화와 2027년부터 2037년까지 11년간 최대 307억원을 받는 비FA 다년계약을 체결했다. 테일러는 '미국 구단들이 이를 뛰어넘는 가치를 인정할 수 있을지가 중요하다'고 분석했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com