'한화의 노시환' 초대형 희소식! 애런 저지와 한솥밥 가능성…"사토보다 저렴한 노시환, 위험 감수할 만해"

22일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 개막전. 8회초 1사 노시환이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..3.22/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스 노시환의 메이저리그 행선지를 두고 이목이 쏠린다. 3루수를 필요로하는 구단의 경우 메리트가 있는 영입으로 평가된다.

'블리처리포트'는 3일(한국시각) '노시환은 한화의 포스팅을 통해 메이저리그 진출 절차를 시작했다'며 '실제로 3루수 보강이 필요한 구단이라면 어디든 관심을 가질 수 있다'고 보도했다. 이어 '지명타자로 활용할 의향이 있는 구단이라면 영입을 고려할 수 있다'고 덧붙였다.

이번 오프시즌 3루 포지션에서 영입할 만한 자원이 상당히 부족한 상황이다. 일본의 스타 플레이어 사토 데루아키를 영입하는 데 실패한 구단들이 노시환을 데려갈 것이란 전망이 우세하다. 우선 사토를 둘러싼 영입 경쟁은 상당히 치열할 것으로 예상된다. 노시환은 차선책이 될 예정이다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

앞서 'MLB닷컴'은 노시환 영입에 나설 가능성이 있는 구단으로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스를 꼽았다. 세인트루이스는 3루수 자리에 보강이 절실하다. 따라서 노시환과 같은 선수를 영입하는 것은 합리적인 선택이 될 수 있다고 매체는 평가했다.

노시환은 KBO 리그 2026시즌 발전된 모습을 보여줬고, 여전히 리빌딩 과정에 있는 세인트루이스의 팀 상황과 잘 맞아떨어지는 영입으로 보인다. 양키스는 전반적으로 타선을 재정비할 필요가 있으며, 팀을 떠날 가능성이 큰 재즈 치좀 주니어와 트렌트 그리섬의 공백도 메워야 한다. '빅네임' 애런 저지를 품고 있는 양키스는 이미 상당히 높은 팀 연봉을 부담하고 있다. 따라서 매체는 양키스의 상황에서 "사토와 같은 선수보다 낮은 가격에 영입할 수 있는 노시환은 충분히 위험을 감수해 볼 만한 투자다"고 분석했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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시애틀 매리너스 역시 3루수 보강이 필요하며, 장타력이 필요하다. 다만 시애틀 구단은 노시환의 3루 수비 능력에 확신을 갖지 못한다면, 노시환의 영입 매력은 떨어질 수 있다. LA 에인절스도 3루수 보강이 필수적이기에 노시환 영입을 시도할 가능성이 있다.

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전반적으로 대다수의 팀이 사토를 우선적으로 노릴 것으로 전망된다. 노시환은 사토보다 차선의 대안으로 여겨질 수 있다. 시장에서 이렇다할 선수를 데려오지 못하거나 자금 부담이 큰 구단이 노시환의 차기 행선지로 여겨지고 있다. 매체는 '노시환이 사토만큼 팀에 큰 변화를 가져올 수 있는 선수는 아니겠지만, 그래도 하나의 출발점은 될 수 있다'고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com