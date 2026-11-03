유격수가 벼슬이다! → 김하성, 1할 쳐도 '100억대' 계약 전망

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 06: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves looks on prior to game three of the National League Division Series against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on October 06, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) talks to a teammate during batting practice ahead of Game 4 of baseball's National League Division Series against the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 유격수가 벼슬이다. 김하성이 메이저리그 진출 후 최악의 시즌을 보내고 FA가 됐지만 수요가 분명히 있을 것이라는 전망이 나왔다.

미국 매체 '베이스볼 아메리카(BA)'는 3일(한국시각) 2027 FA 주요 유격수를 분석했다.

J.P.크로포드와 마우리시오 두본의 뒤를 김하성이 이었다.

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김하성은 MLB닷컴, 디애슬레틱, 메이저리그 트레이드루머스(MTR) 등 주요 매체 선정 상위 FA 30인에 들지 못했지만 유격수 한정으로는 여전히 가치를 인정 받았다.

BA는 '현재 김하성은 예측하기 어려운 선수다. 하지만 순수 재능만 놓고 보면 이번 FA 시장에서는 최고의 유격수가 될 수도 있다'고 짚었다.

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고점이 가장 높지만 2026년 워낙 부진했기 때문에 부활 여부가 미지수라는 이야기다.

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BA는 '김하성은 2022년부터 2024년까지 뛰어난 활약을 펼쳤다. 그는 내야 어디를 맡아도 수준급 이상의 수비를 보여줬다. 타격 또한 평균 혹은 그 이상의 기량을 발휘하는 보기 드문 조합을 갖췄다'고 높이 평가했다.

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BA는 역대 최고 수비형 유격수 안드렐톤 시몬스와 비교했다.

BA는 '2020시즌 종료 후 시몬스 사례와 유사하다. 시몬스는 4년 동안 엘리트 유격수로 활약했다. 2019년 부상 후 타격이 완전히 무너졌다. 2020년에는 그의 최대 강점이었던 수비력마저 저하됐다. 향후 전망이 불투명했다'고 조명했다.

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그랬던 시몬스도 꽤 큰 돈을 만??다. BA는 '당시 미네소타 트윈스가 시몬스가 과거 기량을 회복할 것이라는 기대를 안고 1년 1050만달러(약 140억원)에 계약했다'고 설명했다.

김하성도 1000만달러 이상의 계약은 충분하다는 것이다.

BA는 '김하성의 배트 스피드는 오히려 빨라졌다. 그가 겪은 부진은 기량 문제라기보다 타이밍 문제일 가능성이 크다. 김하성은 거의 확실히 1년 1000만달러 규모의 계약을 맺고 자신의 가치를 증명하려 할 것'이라고 내다봤다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com