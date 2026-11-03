'1R 지명권 날리게 생겼다' 157km 괴물, 하현승 몸값 뛰어넘나 "ML 12개팀 미팅"

사진=WBSC홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]역대급 멍청한 신인 지명이 될 수 있다. 오다 쇼키가 직접 미국에서 구단들과 미팅을 하기로 했다.

요코하마고등학교 3학년에 재학 중인 대형 유망주 투수 오다는 현재 메이저리그 구단들과의 직접 미팅을 앞두고 있다. 요코하마고 무라타 히로아키 감독은 '주니치스포츠' 등 일본 현지 매체들과의 인터뷰에서 "지금은 미국만 생각하고 있다. 오다가 10월초 미국에 가서 현지 분위기를 파악했기 때문에, 이제 각 구단의 이야기를 들어보고 자신에게 맞는 곳을 선택하고싶다"면서 "오다가 4일부터 17일까지 메이저리그 11~12개 구단과 면담을 한다"고 밝혔다.

3일(이하 한국시각) 미국 '다저스네이션'에 따르면, LA 다저스는 오다와 미팅을 하는 12개팀 중 하나다. 다저스에는 현재 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키까지 일본인 삼총사가 빅리그에서 뛰고 있다. 또 오다가 유일하게 팔로우하는 야구팀이 다저스라는 사실도 알려지면서, 그가 다저스로 향하는 것 아니냐는 전망이 나왔다.

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최고 157km을 뿌리는 고교 최대어인 오다는 지난달 열린 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 요미우리 자이언츠의 1라운드 지명을 받았다. 이미 기자회견을 통해 메이저리그 도전 의사를 밝혔던 오다는 상당히 당황한 눈치였다.

그는 지명 이후 인터뷰에서도 "미국에 가고싶다는 마음에는 전혀 흔들림이 없다"고 밝혔지만, 요미우리는 신임 마쓰이 히데키 감독을 통해 오다 잔류를 설득하겠다며 승부수를 던졌다. 하지만 오다의 메이저리그 진출이 현실적으로 가까워진만큼 요미우리가 1라운드 지명권을 이대로 날리게 될 위기에 놓여있다.

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뉴욕 양키스에게 최대 300만달러(약 40억원)의 계약금을 제시받고도 이를 거절하고 KBO리그에 남아 키움 히어로즈에 입단한 하현승보다, 오다의 몸값이 더 폭등하고 있는 상황이다. 특히 현재 메이저리그 구단들이 12월 2일 직장폐쇄를 앞두고, 내년에 대한 불투명성 때문에 국제 아마추어 영입에 최대한 많은 돈을 끌여다 쓰고있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com