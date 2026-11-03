‘5년 만의 통합 우승이냐, 12년 만의 정상 탈환이냐’…KT-삼성전 프로토 승부식 130회차 마감 임박

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[스포츠조선 김대식 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 3일 오후 6시 30분 수원케이티위즈파크에서 열리는 KT 위즈-삼성 라이온즈의 한국시리즈 1차전 대상 프로토 승부식 130회차 게임의 발매 마감이 임박했다고 밝혔다.

이번 KT-삼성전 대상 게임은 3일 오후 6시 30분에 발매를 마감하며, 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 구매할 수 있다.

프로토 승부식 130회차에서는 KT 위즈-삼성 라이온즈의 한국시리즈 1차전 경기를 대상으로 ▲일반 승패 ▲승1패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM ▲전반 승무패 ▲전반 핸디캡 ▲전반 언더오버 등 총 8개 유형이 발매되며, 모두 한경기 구매가 가능하다.

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정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행한 KT와 KIA를 꺾고 올라온 삼성이 우승을 놓고 맞붙는다. KT는 2021년 이후 5년 만의 통합 우승을, 삼성은 2014년 이후 12년 만의 정상 복귀를 노린다. 두 팀의 한국시리즈 맞대결은 이번이 처음이다.

KT는 충분한 휴식으로 체력을 정비했고, 삼성은 플레이오프 최종 5차전까지 치르며 실전 감각을 이어왔다. KT가 오랜 공백을 딛고 타격 감각을 얼마나 빠르게 되찾을지, 삼성이 투수진의 체력 부담을 어떻게 줄일지가 관전 요소다.

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KT 타선에서는 샘 힐리어드의 장타력이 핵심이다. 힐리어드는 올 시즌 44홈런과 139타점을 기록하며 홈런 2위, 타점 1위에 올랐다. 208안타를 기록한 최원준이 출루하고, 안현민과 힐리어드가 득점 기회를 살리는 공격이 중요하다. 김현수의 풍부한 포스트시즌 경험도 타선에 힘을 보탤 요소다.

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삼성은 구자욱과 르윈 디아즈, 최형우로 이어지는 중심타선에 기대를 건다. 타격왕 구자욱의 정교함에 디아즈의 장타력, 최형우의 해결 능력이 더해진다면 KT 마운드를 압박할 수 있다. 최형우는 올 시즌 타율 0.301, 18홈런, 106타점을 기록했다. 플레이오프 2차전에서도 구자욱이 역전 적시타를, 디아즈와 최형우가 홈런을 터뜨리며 중심타선의 위력을 보여준 바 있다.

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두 팀 모두 상위 타선의 출루를 득점으로 연결하는 것이 중요하다. KT는 정규시즌의 공격력을 빠르게 되찾는 것이, 삼성은 플레이오프에서 살아난 타격감을 유지하는 것이 과제다.

1차전 선발로는 KT 데이비스 대니엘과 삼성 최원태가 예고됐다. 대니엘은 올 시즌 정규시즌에서 5승 2패, 평균자책점 2.13을 기록했으며, 삼성전 등판은 이번이 처음이다. 삼성 타자들이 생소한 대니엘의 투구에 얼마나 빠르게 적응하느냐가 초반 승부에 영향을 줄 수 있다.

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최원태는 올 시즌 KT와 두 차례 만나 승리 없이 1패, 평균자책점 6.94를 기록했다. 상대 전적에서 어려움을 겪었던 만큼, 초반 제구와 주자 관리가 중요하다. KT 타선은 최원태를 상대로 얻은 기회를 선취점으로 연결할 필요가 있다.

접전이 이어진다면 삼성의 불펜 운영도 변수다. 삼성은 마무리 김재윤의 부상 공백으로 플레이오프에서 원태인을 구원투수로 활용했다. 한국시리즈에서도 원태인이 1, 2차전 불펜에 대기하는 만큼, 최원태의 이닝 소화와 원태인의 투입 시점이 후반 승부에 영향을 줄 것으로 보인다.

한편, 프로토 기록식 119회차로도 이번 경기에 참여할 수 있다. ▲최종점수차 ▲전반/최종 ▲총득점 등 세 가지 유형을 통해 경기 결과를 예상할 수 있으며, 승부식과 동일하게 3일 오후 6시 30분에 발매를 마감한다.

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이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "KT와 삼성이 한국시리즈에서 처음 맞붙는 만큼, 양 팀 팬들의 관심이 모이는 경기"라며 "프로토 승부식과 기록식의 다양한 게임에 스포츠팬들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

KT 위즈-삼성 라이온즈의 한국시리즈 1차전을 대상으로 하는 게임들의 자세한 발매 정보는 베트맨에서 확인할 수 있으며, 경기 분석은 베트맨 내 토토가이드를 통해 제공된다.