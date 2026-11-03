'이도류' 망했지만, 오타니는 오타니! '부상 투혼' MVP 최종 후보 선정…수상은 크로우-암스트롱 유력

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[스포츠조선 강우진 기자]아쉬운 시즌을 보낸 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 MVP 최종 후보에는 선정됐다. 이번 시즌에는 피트 크로우-암스트롱에게 자리를 넘겨줄 것으로 예상된다.

'MLB닷컴'은 3일(한국시각) '부상으로 인해 아쉽게 시즌을 마무리했을지 모르지만, 오타니는 여전히 기억에 남을 만한 시즌을 만들어냈다'고 보도했다.

오타니는 2026년 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP) 최종 후보에 선정됐다. 이는 미국야구기자협회(BBWAA) 회원들의 투표로 결정됐다. 오타니와 경쟁하는 선수로는 시카고 컵스의 중견수 크로우-암스트롱과 밀워키 브루어스의 2루수 브라이스 투랑이 있다. 양대 리그 MVP 수상자는 오는 13일 MLB 네트워크를 통해 발표될 예정이다. 오타니는 BBWAA가 선정하는 5개 주요 시상 부문에서 3위 이내에 이름을 올린 유일한 다저스 선수였다. 해당 시상은 정규시즌 성적을 기준으로 하며, 투표는 포스트시즌이 시작되기 전에 진행된다.

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AFP연합뉴스

3년 연속 만장일치 MVP를 수상하고 통산 네 차례 MVP에 올랐던 오타니는 올해 크로우-암스트롱에게 왕좌를 내줄 것으로 예상되고 있다. 크로우-암스트롱은 40홈런-40도루 시즌을 만들어냈으며, 메이저리그 최고의 수비수로 평가받았다. 타자로서 오타니는 OPS 0.889를 기록했고, 30홈런을 때려냈다. OPS+는 143으로, 리그 평균보다 43% 뛰어난 타격 생산성을 보여줬다. 투수로서도 압도적인 모습을 보였다. 14차례 선발 등판해 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했다. 그러나 지속적으로 그를 괴롭히던 왼쪽 무릎 부상이 결국 더 이상 투구하기 어려울 정도로 심해지면서 후반기에는 아예 등판하지 못했다.

오타니만의 장점인 투타 겸업이 이번 시즌에는 만족하지 못할 성과를 거뒀다. 올해 내셔널리그에서 가장 뛰어난 시즌을 보낸 선수였는지에 대해서 논쟁의 여지가 분명히 있다. 오타니는 6시즌 연속 MVP 최종 후보에 이름을 올렸다. 지금까지 이 중 네 차례를 수상했는데, 이는 메이저리그 역사상 두 번째로 많은 기록이다. 배리 본즈가 7차례 수상으로 이 부문 1위에 올라 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com