6700억 받을텐데 310억 대수인가? 역대 FA 투수 최대어는 왜 제외됐나? 스즈키 등 8명 QO 제시

역대 FA 투수 최대어로 평가받는 태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 프리에이전트(FA) 8명이 원소속구단으로부터 퀄리파잉 오퍼(QO)를 제시받았다.

이번 겨울 QO는 2315만달러(약 310억원)로 작년 2202만5000달러에서 112만5000달러가 증가했다.

2012년 도입 이후 QO를 제시받은 FA 165명 중 이를 수락한 선수는 불과 18명이다. 대부분 시장에 나가 거액의 장기계약을 맺고 대박을 터뜨린 것이 사실이다. 다만 2018년 11월 FA가 된 류현진은 당시 QO 1790만달러를 받아들여 LA 다저스에서 1년을 더 던졌고, 그 1년 뒤 4년 8000만달러에 토론토 블루제이스 유니폼을 입었다.

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지난해에는 밀워키 브루어스 브랜든 우드러프, 시카고 컵스 이마나가 쇼타, 뉴욕 양키스 트렌트 그리샴, 디트로이트 타이거스 글레이버 토레스 등 4명이 원소속팀의 QO를 받아들였다.

스즈키 세이야. AFP연합뉴스

이번에 QO를 제시받은 FA는 시애틀 매리너스 외야수 랜디 아로자레나, 피츠버그 파이어리츠 2루수 브랜든 로, 컵스 외야수 스즈키 세이야, 볼티모어 오리올스 선발 트레버 로저스, 밀워키 1루수 제이크 바우어스, 샌디에이고 파드리스 불펜 애드리언 모레혼, 미네소타 트윈스 포수 라이언 제퍼스, 양키스 불펜 데이비드 베드나 등 8명이다.

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이들은 오는 18일 오전 6시까지 수락 여부를 결정해야 한다. 받아들일 경우 원소속팀에서 연봉 2315만달러에 1년을 뛰고, 거절하면 전구단을 상대로 협상을 벌일 수 있다. 다른 팀으로 이적하면 원소속팀은 드래프트 지명권을 보상받는다.

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QO를 받을 수 있을 것으로 어느 정도 예상됐던 컵스 선발 매튜 보이드, 양키스 2루수 재즈 치좀 주니어, 시애틀 유격수 JP 크로포드, 샌디에이고 1루수 타이 프랜스, 컵스 외야수 이안 햅, 신시내티 레즈 선발 브래디 싱어, 애리조나 다이아몬드백스 선발 마이클 소로카 등은 다른 팀으로 이적해도 보상이 뒤따르지 않는다.

뉴욕 양키스 2루수 재즈 치좀 주니어. AFP연합뉴스

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그런데 이번 FA 시장 최대어로 평가받는 사이영상 2회 수상자 태릭 스쿠벌은 QO를 받지 못했다. 그는 지난 8월 디트로이트 타이거스에서 LA 다저스로 이적했기 때문이다. 당해 시즌 팀을 옮긴 FA는 QO 대상에서 제외된다.

같은 이유로 선발 프레디 페랄타, 클레이 홈즈, 포스터 그리핀 등도 QO 대상자가 아니다.

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MLB.com이 전날 발표한 FA 랭킹 상위 10명 중 QO를 받은 선수는 5위 스즈키, 6위 아로자레나, 7위 로, 9위 모레혼, 10위 로저스 등 5명이다.

1위 스쿠벌은 역대 투수 최초로 4억달러를 넘어 5억달러(약 6700억원) 규모의 계약 가능성도 제기된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com