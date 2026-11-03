[오피셜] '썩어도 준치' 오타니, 6년 연속 MVP 최종 후보 → 그렇게 욕 먹어도 MVP급이다

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani strikes out as Milwaukee Brewers catcher William Contreras catches the ball during the first inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 6년 연속 MVP 후보에 이름을 올렸다.

전미야구기자협회(BBWAA)는 3일(한국시각) 2026시즌 메이저리그 BBWAA 어워드 최종 후보를 공식 발표했다.

BBWAA는 10일부터 날마다 신인상, 감독상, 구원투수상, 사이영상, MVP를 차례로 발표한다.

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내셔널리그 MVP 후보는 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스) 브라이스 투랑(밀워키 브루어스) 그리고 오타니다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '부상에도 빛난 오타니, MVP 최종 후보에 이름을 올렸다'고 찬양했다.

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오타니는 올해 잔부상과 부진에 시달렸다. 후반기에는 투타 겸업을 포기해야 할 정도였다. 포스트시즌에는 오타니를 주전에서 제외해야 한다는 말까지 나왔다.

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그럼에도 오타니는 MVP급 활약을 펼쳤던 것이다.

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MLB닷컴은 '부상 때문에 시즌 마무리가 다소 아쉬웠을지 모르지만 오타니는 여전히 기억에 남을 만한 시즌을 보냈다'고 높이 평가했다.

올해 MVP는 크로우-암스트롱이 확실시 된다.

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MLB닷컴은 '오타니는 3년 연속 만장일치 MVP를 포함해 통산 4회 MVP를 수상했다. 올해는 크로우-암스트롱이 40홈런-40도루를 달성하고 리그 최고의 수비수로 평가를 받고 있다. 크로우-암스트롱이 MVP를 받을 것이라는 전망이 지배적'이라고 관측했다.

타자 오타니는 OPS(출루율+장타율) 0.889와 30홈런을 기록했다. 투수 오타니는 14경기 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.

MLB닷컴은 '오타니의 OPS+는 143이다. 리그 평균보다 43% 더 뛰어나다는 의미다. 하지만 7월 3일 이후 무릎 부상이 악화되면서 마운드에 오르지 못했다. 비슷한 시기에 오른쪽 이두근 문제도 재발했다'고 설명했다.

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오타니는 악조건 속에서도 와르르 무너지지 않았다.

MLB닷컴은 '오타니는 부상 속에서도 꽤 오랫동안 제 몫을 해냈다. 8월 7일까지 그의 wRC+는 154로 크로우-암스트롱(157)을 바짝 추격했다. 하지만 오타니는 다음 날부터 투수 재활 과정을 시작했다. 이때부터 타격 성적도 떨어졌다. 잔여 시즌 타율이 2할5리에 그쳤다'고 한계를 짚었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com