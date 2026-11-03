'양팁 합쳐 13개' 반지의 제왕끼리 만났다! 이강철-박진만의 MVP '동상이몽', 시선은 같은 곳을 향했다 [SC포커스]

[수원=스포츠조선 김영록 기자] '반지의 제왕'들끼리 만났다. 양팀 사령탑의 우승반지 갯수만 13개다.
2일 수원 라마다프라자 수원호텔에서는 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다. 정규시즌 1위팀 KT 위즈는 이강철 감독과 장성우-소형준이, KIA 타이거즈와의 플레이오프를 5차전 혈투 끝에 뚫고 올라온 삼성 라이온즈는 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.
KT 우규민-삼성 강민호의 '무관 탈출' 시리즈에 시선이 집중된 가운데, 양팀 사령탑은 '밥먹듯이' 우승하던 두 사람이다.
이강철 감독은 해태 타이거즈 시절 우승 5회, 코치 시절 우승 1회, KT 감독 부임 후 창단 첫 우승(2021년)까지 무려 7번의 우승을 경험했다. 특히 1996년에는 한국시리즈 MVP까지 차지했는데, 공교롭게도 당시 상대가 신인 박진만이 뛴 현대 유니콘스였다.
박진만 감독은 현역 시절 현대에서 4개, 삼성에서 2개의 반지를 수확했다. 특히 2004~2006년에는 현대에서 삼성으로 유니폼을 갈아입으면서도 3년 연속 한국시리즈 우승에 입맞췄다. '우승 청부사'라는 수식어를 달고 다녔을 정도. 박 감독도 2006년에 한국시리즈 MVP를 받았다. 다만 지도자 생활을 시작한 뒤론 아직 우승이 없다.
두 감독 모두 최근 우승 도전에선 쓴맛을 봤다. 이 감독은 2023년 LG 트윈스에게, 박 감독은 2024년 KIA 타이거즈에게 분루를 삼켰다. 그래서 올해가 더욱 간절하다.
이 감독은 이번 시리즈에서 우승을 할 경우 MVP로 누굴 예상하느냐는 질문에 "모든 선수가 MVP가 될 수 있을 만큼의 플레이를 보여주면 좋겠다"며 대답을 피하려 했다. 하지만 거듭된 질문에 "박영현이 4세이브로 받으면 좋겠다"며 미소지었다.
박 감독은 망설이지 않았다. 그는 "원태인이 받을 것 같다. 불펜에서 좋은 활약을 하고 있고, 마지막 순간 포효를 맡기고 싶은 선수"라고 강조했다. 원태인은 올해 플레이오프에서 부상으로 빠진 마무리 김재윤의 공백을 메우며 한국시리즈 진출을 자신의 손으로 확정지었다.
두 사령탑 모두 불펜에 초점을 맞춘 모양새다. KT는 10월 5일 정규시즌 1위 확정지었고, 12일 최종전 후 3주 가까이 충분한 휴식을 가졌다. 타자들이 힘은 있지만 경기 감각을 찾아야 하는게 숙제. 이 감독도 "1~2차전에서 타선이 타격감을 찾기 전까진 마운드가 버텨줘야한다"고 거듭 강조했다.
반면 삼성은 이승민이 플레이오프 5경기 모두에 등판하는 등 전반적으로 불펜이 지쳐있는 상황이다. 원태인의 어깨가 한층 더 무거운 이유다.
삼성은 시리즈 첫 홈런을 칠 선수를 묻는 질문에도 구자욱 본인을 포함해 '구자욱' 하나로 뭉쳤다. KT는 장성우가 힐리어드를 지목한 반면, 이 감독과 소형준은 "안현민이 1회에 하나 쳐주면 좋겠다"며 웃었다.
수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com