'양팁 합쳐 13개' 반지의 제왕끼리 만났다! 이강철-박진만의 MVP '동상이몽', 시선은 같은 곳을 향했다 [SC포커스]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] '반지의 제왕'들끼리 만났다. 양팀 사령탑의 우승반지 갯수만 13개다.

2일 수원 라마다프라자 수원호텔에서는 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다. 정규시즌 1위팀 KT 위즈는 이강철 감독과 장성우-소형준이, KIA 타이거즈와의 플레이오프를 5차전 혈투 끝에 뚫고 올라온 삼성 라이온즈는 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.

KT 우규민-삼성 강민호의 '무관 탈출' 시리즈에 시선이 집중된 가운데, 양팀 사령탑은 '밥먹듯이' 우승하던 두 사람이다.

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이강철 감독은 해태 타이거즈 시절 우승 5회, 코치 시절 우승 1회, KT 감독 부임 후 창단 첫 우승(2021년)까지 무려 7번의 우승을 경험했다. 특히 1996년에는 한국시리즈 MVP까지 차지했는데, 공교롭게도 당시 상대가 신인 박진만이 뛴 현대 유니콘스였다.

박진만 감독은 현역 시절 현대에서 4개, 삼성에서 2개의 반지를 수확했다. 특히 2004~2006년에는 현대에서 삼성으로 유니폼을 갈아입으면서도 3년 연속 한국시리즈 우승에 입맞췄다. '우승 청부사'라는 수식어를 달고 다녔을 정도. 박 감독도 2006년에 한국시리즈 MVP를 받았다. 다만 지도자 생활을 시작한 뒤론 아직 우승이 없다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 이강철, 박진만 감독이 이야기를 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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두 감독 모두 최근 우승 도전에선 쓴맛을 봤다. 이 감독은 2023년 LG 트윈스에게, 박 감독은 2024년 KIA 타이거즈에게 분루를 삼켰다. 그래서 올해가 더욱 간절하다.

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이 감독은 이번 시리즈에서 우승을 할 경우 MVP로 누굴 예상하느냐는 질문에 "모든 선수가 MVP가 될 수 있을 만큼의 플레이를 보여주면 좋겠다"며 대답을 피하려 했다. 하지만 거듭된 질문에 "박영현이 4세이브로 받으면 좋겠다"며 미소지었다.

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박 감독은 망설이지 않았다. 그는 "원태인이 받을 것 같다. 불펜에서 좋은 활약을 하고 있고, 마지막 순간 포효를 맡기고 싶은 선수"라고 강조했다. 원태인은 올해 플레이오프에서 부상으로 빠진 마무리 김재윤의 공백을 메우며 한국시리즈 진출을 자신의 손으로 확정지었다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

두 사령탑 모두 불펜에 초점을 맞춘 모양새다. KT는 10월 5일 정규시즌 1위 확정지었고, 12일 최종전 후 3주 가까이 충분한 휴식을 가졌다. 타자들이 힘은 있지만 경기 감각을 찾아야 하는게 숙제. 이 감독도 "1~2차전에서 타선이 타격감을 찾기 전까진 마운드가 버텨줘야한다"고 거듭 강조했다.

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반면 삼성은 이승민이 플레이오프 5경기 모두에 등판하는 등 전반적으로 불펜이 지쳐있는 상황이다. 원태인의 어깨가 한층 더 무거운 이유다.

삼성은 시리즈 첫 홈런을 칠 선수를 묻는 질문에도 구자욱 본인을 포함해 '구자욱' 하나로 뭉쳤다. KT는 장성우가 힐리어드를 지목한 반면, 이 감독과 소형준은 "안현민이 1회에 하나 쳐주면 좋겠다"며 웃었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com