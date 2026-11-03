롯데 이동욱호 첫 공식훈련은 수비강화 원정대! → 코치진만 무려 17명, 주전급 대거 포함됐다

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 마무리캠프가 아니다. '수비 강화' 캠프다.

롯데 자이언츠가 오는 4일부터 24일까지 일본 미야자키 휴우가에서 수비 강화 캠프를 실시한다.

보통 11월에 실시하는 전지훈련은 '마무리캠프'라 부른다. 시즌을 마치고 경기 출전이 부족했던 선수들 위주로 명단을 꾸린다. 체력 소모가 큰 편인 주전 선수들은 대부분 휴식을 취한다.

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하지만 롯데는 보도자료에 마무리캠프가 아닌 수비 강화 캠프라고 표현했다. 게다가 전민재 고승민 나승엽 등 주전급 선수들이 대거 포함됐다. 원지우 오정석 임성준 배종윤 등 올해 뽑은 신인들도 4명이나 데려간다.

롯데는 '2027시즌 수비력 강화를 위한 수비 강화 캠프에 돌입한다. 기본기 점검 및 수비력 강화를 위한 시간을 갖는다'고 밝혔다.

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또한 신임 이동욱 감독이 지휘하는 첫 훈련이다. 롯데가 이번 훈련에 얼마나 공을 들이는지 엿보이는 대목이다.

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이 감독 외에 코칭스태프만 17명이 배치된다. 선수단은 총 32명이다.

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롯데는 이미 10월에 일부 선수들을 해외 바이오 메카닉 센터에 파견을 보내며 선수 육성에 심혈을 기울였다.

롯데는 '미국 드라이브라인과 트레드 애슬레틱 아카데미, 일본 요미우리와 지바롯데 마무리캠프에 파견된 일부 선수들은 수비강화캠프에 중간 합류할 예정'이라고 설명했다.

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이 감독은 "선수들이 디테일한 상황별 움직임을 몸으로 익히고, 루틴화 하여 실전에 활용할 수 있도록 훈련을 지도할 예정이다"라며 "이번 수비강화캠프를 통해 한층 성장한 수비력을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

◇롯데 수비강화캠프 명단

감독 - 이동욱

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코치 (17명) - 허문회, 임경완, 이재율, 이병규, 이성곤, 용덕한, 김민성, 조원우, 조재영, 박세훈, 백어진, 조세범, 장재영, 히사무라, 김태현, 이대승, 김동환

투수 (13명) - 구승민, 박세진, 이승헌, 윤성빈, 최이준, 정우준, 김창훈, 송재영, 김기준, 이영재, 김태균(11/10), 김한결(11/10), 이준서(11/10)

야수 (19명)

- 포수 (3명) : 박건우, 원지우*, 오정석*

- 내야수 (9명) : 전민재(11/10), 고승민(11/10), 나승엽, 박찬형, 김세민, 한태양, 이서준(11/10), 이지훈, 임성준*

- 외야수 (7명) : 황성빈(11/14), 장두성(11/16), 김동혁(11/16), 조세진, 조민영(11/14), 유제모, 배종윤*