NYY-STL-LAA-SEA, 3루수 급구! 노시환 한달간 협상 돌입 "장타력 좋다는 평가 있다"

노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]노시환의 포스팅 협상 기간이 확정됐다.

MLB는 지난 2일(이하 한국시각) 30개 전구단에 한화 이글스가 KBO를 통해 요청한 노시환의 포스팅 공시를 발동했다. 한미선수계약협정에 따라 노시환은 앞으로 30일 동안 메이저리그 전 구단을 상대로 계약에 나선다. 협상 마감일은 12월 2일 오전 7시다.

이 기간에 계약에 이르지 못하면 노시환은 한화에서 1년을 더 뛰고 포스팅 신청을 다시 할 수 있다. 앞서 올초 노시환은 2027~2037년까지 11년 동안 최대 307억원을 받을 수 있는 연장계약을 한 바 있다.

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이번에 메이저리그 진출이 무산될 경우 노시환이 내년에 다시 포스팅 문을 두드릴 지는 알 수 없으나, 일단 11년 계약의 첫 시즌을 소화하게 된다.

반대로 메이저리그 구단과 계약에 합의하면 한화와의 계약은 없던 일이 된다.

노시환. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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이와 관련해 MLB.com은 3일 '노시환은 올초 한화와 11년 연장계약을 하며 이번 겨울 포스팅시스템을 통해 메이저리그 진출을 시도할 수 있는 조항을 포함했다'며 '어제부터 포스팅 절차를 통해 공식적으로 해외 진출이 가능해진 가운데, 스카우트들은 그의 장타력을 높게 평가하며 메이저리그 수준에서도 통할 만한, 강력한 장타력을 갖춘 3루수라고 평가하고 있다'고 전했다.

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이어 매체는 '다만, 3루수를 맡기에 충분한 어깨 힘은 갖추고 있지만 수비력은 다소 부족하다는 의견도 있다'면서 '올봄 월드베이스볼클래식 한국 대표팀으로도 활약했던 그가 메이저리그에 진출할 수 있을지는, 각 구단이 그의 타격 능력을 지명타자로 기용할 만큼 높게 평가하는지, 그리고 KBO 소속으로 맺은 계약 규모인 약 2130만 달러에 상응하는 가치를 제시할 수 있는지에 달려 있을 것으로 보인다'고 내다봤다.

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수비력이 다소 부족해도 타격 능력을 높이 평가하는 구단이 나타날 수 있을 것이라는 예기다. 사실 메이저리그 계약이라면 그 규모는 크게 중요하지 않을 것으로 예상된다.

최근 3년 동안 포스팅시스템을 통해 메이저리그에 입성한 KBO 출신 스타들은 모두 3년 이상 1250만달러 이상의 대우를 받았다. 노시환도 최소 계약기간 3년에 1500만달러 이상의 조건을 제시받는다면 합의할 가능성이 높다.

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노시환. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

MLB.com은 노시환에게 관심을 가질 수 있는 구단으로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스를 꼽았다.

올해 양키스 3루수는 라이언 맥먼이었다. 그는 124경기에서 타율 0.213, 11홈런, OPS 0.635로 부진했다. 6년 7000만달러 계약이 내년 시즌을 끝으로 종료된다. 양키스에게 3루수 보강이 과제이기는 하다.

세인트루이스는 올해 3루수들의 타격 성적이 신통치 않았다. 놀란 고먼, 블레이즈 조던 등이 합계 타율 0.211, 16홈런, OPS 0.620을 올리는데 그쳤다. 시애틀도 올해 붙박이 3루수를 두지 않고 시즌을 운영했다. 브렌던 도노반, 레오 리바스, 웨스턴 윌슨 등 시애틀 3루수들 역시 올해 타율 0.197, 9홈런, OPS 0.582로 타격이 신통치 않았다.

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에인절스 3루수 요안 몬카다는 올해 부상으로 41경기 출전에 그친 뒤 FA가 됐다.

한 메이저리그 스카우트는 MLB.com에 "노시환은 3루수를 계속 맡을 수 있을 정도의 어깨를 지녔음에도 수비 면에서는 다소 약점이 있다"면서도 "메이저리그에서 20~25홈런을 칠 수 있는 타자로 잡을 것"이라고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com