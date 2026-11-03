"LAD 김혜성 기용 관심 없어" 깜짝 날벼락! 정리 대상 지목…"출전 기회 얻을 수 있는 구단으로 떠나라"

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스 김혜성 위기설은 오프시즌에도 계속될 것으로 예상된다.

'다저스 웨이'는 3일(한국시각) 다저스가 로스터에 여유 공간을 확보하기 위해 정리할 수 있는 선수 명단에 김혜성을 포함했다. 다저스가 김혜성을 주전으로 기용할 마음이 없다는 게 핵심이다.

매체는 '김혜성은 다저스에 매년 반복되는 고민거리가 되고 있다'며 '다저스 구단이 그를 확실하게 신뢰하지 않고 있다는 점은 분명하다'고 전했다.

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김혜성은 빠른 발과 준수한 타격 능력으로 팬들 사이에서 상당한 인기를 얻었다. 그러나 지난 정규시즌 대부분을 마이너리그에서 보냈다. 포스트시즌에서도 출전 기회를 거의 받지 못했다. 이 때문에 출전 기회를 받을 수 있는 다른 구단으로 이적하는 편이 선수 본인에게 더 나을 수도 있다고 매체는 설명했다.

매체는 '다저스는 포스트시즌에서 대주자가 필요할 때까지 김혜성을 오클라호마시티에 머물게 하면서 연봉 400만달러(약 53억원)를 지급할 여유가 있다'면서도 '하지만 반드시 그렇게 해야 하는 것은 아니다'고 주장했다.

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트레이드를 통해 다저스가 얻을 수 있는 대가는 크지 않을 수 있지만, 김혜성을 영입하려는 구단은 충분히 찾을 수 있을 것으로 보인다. 분명 미겔 로하스와 키케 에르난데스의 이탈은 김혜성에게 더 많은 역할이 주어지는 계기가 될 수 있다. 그러나 다저스는 경쟁자가 줄어들어도 김혜성을 적극적으로 기용하는 데 관심이 없어 보인다고 매체는 예상했다.

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사진=다저스 네이션

김혜성 외에도 트레이드되거나 논텐더로 방출될 위험에 놓인 것으로 평가되는 선수는 투수 바비 밀러와 포수 엘리에세르 알폰소였다. 밀러는 2024시즌 부진한 뒤로 빅리그에서 기회를 받지 못하고 있다. 2025~2026시즌 12⅓이닝을 던진게 전부였다. 적은 이닝을 소화했음에도 10실점을 허용하면서 다저스에서 그의 미래는 어둡다. 다만 올 시즌 트리플A에서 불펜 투수로 전환한 것은 아직 그에게 회복 가능성이 남아 있다는 점을 보여주고 있다. 그는 9월 불펜 투수로 세 차례 등판해 7⅓이닝을 소화했고, 평균자책점 3.68을 기록했다.

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매체는 '밀러는 투수진 뎁스를 위한 선수로 계속 보유해도 괜찮을 수 있다'면서도 '그를 탬파베이 레이스나 클리블랜드 가디언스처럼 체계적인 투수 육성 시설을 갖춘 구단으로 트레이드하는 것이 오히려 선수 본인에게도 도움이 될 수 있다'고 전했다.

알폰소의 경우에는 이미 윌 스미스와 헌터 페두시아라는 포수가 있기에 우선순위에서 밀려난게 사실이다. 다저스는 그를 트레이드하거나 로스터에서 제외한 뒤 마이너리그 계약으로 재영입할 수 있다. 이 경우 다저스는 포수 뎁스를 유지하면서도 비상 상황이 발생했을 때 알폰소를 활용할 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com