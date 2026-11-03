"노시환, 김하성보다 성적 떨어져" 소신 발언! '메이저리그 실패' 우려 나와…日 선수들은 '대체로 호평'

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 1루 노시환이 배찬승의 투구에 헛스윙을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 강우진 기자]아시아 선수들의 포스팅이 메이저리그에서 큰 관심을 끌고 있다. 3명의 일본인 선수와 한국인 선수 노시환의 성공 가능성을 두고 여러 이야기가 쏟아지고 있다.

'블리처 네이션'은 3일(한국시각) '우완 투수 다이라 가이마, 3루수 사토 데루아키, 우완 투수 이토 히로미, 그리고 3루수 노시환이 모두 공식적으로 포스팅됐으며, 메이저리그 구단들과 협상할 수 있게 됐다'고 보도했다.

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 8회말 2사 2, 3루 최재훈의 2타점 적시타 때 득점한 심우준을 노시환이 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

먼저 노시환의 메이저리그 도전에 대해서는 다소 우려스럽다는 의견이 나왔다. 비슷한 나이에 메이저리그로 진출한 한국 선수들보다 성적이 떨어진다는 이유에서다.

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매체는 '노시환의 기록은 비슷한 나이에 메이저리그로 진출했던 김하성의 당시 성적에는 다소 미치지 못한다는 점을 짚을 필요가 있다'며 '이정후가 메이저리그에 왔을 당시의 성적과 비교하면 차이는 훨씬 더 크다'고 지적했다.

김하성은 KBO 리그 마지막 시즌이었던 2020년 키움 히어로즈 소속으로 타율 0.306(533타수 163안타), 30홈런, 109타점을 올렸다. 이정후는 2023시즌 키움 소속으로 타율 0.318(330타수 105안타) 6홈런 45타점을 기록했다. 2022시즌에는 타율 0.349에 달했으며 23홈런에 113타점을 마크했다.

김하성. 로이터연합뉴스

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그에 비해 노시환은 2026시즌 타율 0.283(505타수 143안타), 29홈런, 96타점을 기록했다. 장타자로서의 매력은 분명하지만, 전반적인 타격 생산성은 기존에 진출한 김하성과 이정후보다 떨어진다는게 매체의 의견이다.

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노시환에 비해 일본인 선수들은 대체로 높은 평가를 받았다.

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매체는 다이라에 대해 '시카고 컵스가 영입을 노려볼 만한 선수로 정말 높게 평가하는 선수다'고 평가했다. 이토에 대해서는 '수년간 일본프로야구(NPB)에서 압도적인 활약을 펼쳐왔다'며 '이토는 다양한 구종을 구사해서 다르빗슈 유와 비교되기도 한다'고 전했다. 다만 제구와 컨트롤을 앞세우는 투구 스타일이 메이저리그 타자들을 상대로도 통할 수 있을지에 대해서는 의문이 있다고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com