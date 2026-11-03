"페덱·후라도 4일 쉬고 등판? OK하겠지만 몸이 안따라줘"…윤석민 뼈아픈 지적 "디아즈, 천적 고영표는 어쩌나"

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 페덱이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 5회초 후라도가 박재현을 1루 땅볼로 잡아내며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 고재완 기자] "투수들은 3일 쉬고 4일 쉬고 등판하면 몸이 안따라준다."

현역 시절 한국시리즈 우승(2009년)과 다승·평균자책점·탈삼진·승률 4관왕을 달성하며 선발과 마무리를 모두 섭렵했던 '레전드 투수' 윤석민(40)이 2026 한국시리즈(7전4선승제)를 앞두고 사자 군단의 마운드를 향해 뼈아픈 현실을 직시하는 특급 훈수를 던졌다.

윤석민은 2일 자신의 유튜브 채널 '사이버 윤석민'에 '삼성의 업셋 우승 시나리오 & KT의 통합 우승 시나리오, 당신의 선택은? | 사이버 윤석민 Ep.한국시리즈 프리뷰'라는 제목의 영상을 공개했다.

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윤석민이 꼽은 삼성의 가장 큰 불안 요소는 역시 플레이오프 5차전 혈투로 인한 '선발투수들의 누적 피로'였다.

1차전 선발로 예고된 최원태를 제외하면 외국인 원투펀치 크리스 페덱과 아리엘 후라도는 지칠 대로 지쳐 있다. 페덱은 플레이오프 4차전(10월 30일) 등판 후 나흘을 쉬고 4일 2차전에 나서야 하며, 1일 5차전에서 95구를 던진 후라도 역시 나흘 휴식 후 6일 3차전에 등판해야 하는 살인적인 일정이다.

사진=유튜브채털 '사이버 윤석민'

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윤석민은 투수 출신만이 알 수 있는 신체적 한계를 설명했다. "코칭스태프가 '4일 쉬고 준비해 줄 수 있겠나'라고 물으면 투수들은 무조건 '오케이'한다. 하지만 정신력으로 버티는 것과 몸이 반응하는 것은 완전히 다르다. 전광판에 평균 150㎞가 찍히더라도 회전수와 볼끝 힘이 무뎌지고, 몸이 무거우면 제구 실투가 꼭 하나씩 나온다. 정말 완벽한 코스에 꽂혀야 할 공이 딱 공 반 개, 한 개 가운데로 몰리는 순간 장타로 이어지는 게 가을야구다."

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이어 "박진만 감독이 1차전 결과에 따라 2차전에 원태인을 선발로 투입해 페덱과 후라도에게 5일 휴식을 보장해 줄지, 아니면 강행군을 택할지가 이번 시리즈 최고의 변수가 될 것"이라고 내다봤다.

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플레이오프 5차전 9회에 깜짝 등판해 최고 154㎞ 강속구로 삼진 2개를 솎아내며 세이브를 따낸 원태인에 대한 기술적 분석도 곁들였다.

선발투수가 불펜으로 보직을 바꿨을 때 왜 구속이 급상승하는지에 대해 윤석민은 자신의 경험을 빗대어 명쾌하게 설명했다.

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그는 "선발은 1회부터 긴 이닝을 던져야 하니 완급조절을 하며 힘을 아낀다. 하지만 불펜으로 나갈 때는 '가운데 몰려도 구위로 윽박질러 잡겠다'는 생각으로 던진다. 불펜 피칭도 20개 안팎으로 짧게 끝나니 온 힘을 다 쏟아붓게 되고, 자연스럽게 평소보다 구속이 3㎞에서 많게는 5㎞까지 훌쩍 올라간다. 선발 에이스가 불펜과 마무리를 마다하지 않고 마당쇠처럼 던져준다는 것 자체가 삼성에게는 엄청난 무기다"라고 밀했다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

하지만 "김재윤의 부상 공백을 메우기 위해 5경기에 전 경기 개근한 좌완 이승민과 원태인의 불펜 투혼은 눈부셨지만, 단기전 연투로 인한 불펜 피로도가 한국시리즈에서도 이어질 수 있어 벤치의 섬세한 관리가 필요하다"라고 짚었다.

반면 수원 안방에서 기다리고 있는 KT 위즈의 전력에 대해서는 혀를 내둘렀다.

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KT는 시즌 막판 10연승을 질주하며 페넌트레이스 우승을 차지했다. 팀 타율 1위, 최다 안타 1위(최원준 208안타), 팀 득점 1위, 팀 퀄리티스타트(QS) 1위, 팀 평균자책점 2위(4.14) 등 투타 지표 전 부문에서 리그를 압도했다.

실전 감각 저하 우려에 대해서도 일축했다. 그는 "정규시즌 1위를 하고 2~3주 쉬면 감각은 약간 떨어질 수 있어도 몸에 힘이 넘쳐난다. 최근 상무와의 연습경기에서 1선발 대니엘이 5이닝 10탈삼진 노히트 무실점을 기록했고, 44홈런을 친 힐리어드는 투런포 포함 3안타 3타점을 몰아쳤다. 고영표도 5이닝 무실점으로 컨디션을 조율했다. 투타 밸런스가 완벽하게 준비된 팀"이라고 평가했다.

그렇다면 윤석민이 꼽은 양 팀의 시리즈 운명을 가를 키플레이어는 누구일까.

우선 삼성에선 외야수 박승규를 꼽았다. "1번 김지찬과 함께 박승규가 테이블세터에서 출루와 번트, 기습 장타로 공격의 물꼬를 터줘야 한다. 박승규가 흔들어줘야 뒤에 있는 구자욱, 최형우, 르윈 디아즈가 타점을 올릴 수 있어요. 1차전 선발 최원태가 5~6이닝을 잘 버텨주는 것도 마운드의 절대적 열쇠다."

KT 키플레이어는 샘 힐리어드다. "정규시즌 타점 1위이자 44홈런을 몰아친 힐리어드가 핵심이다. 힐리어드는 올 시즌 후라도를 상대로 9타수 4안타 3홈런, 원태인을 상대로 13타수 5안타로 극강의 모습을 보였습니다. 삼성이 플레이오프에서 KIA 타이거즈 김도영을 철저히 봉쇄해 이겼듯, KT의 힐리어드를 막아내느냐 못 막아내느냐에 우승 트로피가 갈릴 것이다."

사진=유튜브채털 '사이버 윤석민'

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

흥미로운 '천적 데이터'도 공개했다. KT 2차전 선발이 유력한 고영표가 올 시즌 디아즈를 상대로 '9타수 무안타'로 완벽하게 묶었다는 점이다. 고영표가 디아즈를 또다시 봉쇄할지, 디아즈가 설욕할지가 2차전의 최대 관전 포인트다.

단기전 최대의 적인 '실책'에 대한 따끔한 일침도 잊지 않았다. 삼성은 플레이오프 5경기에서 무려 9개의 실책을 범했다. 윤석민은 "실책 9개를 저지르고도 한국시리즈에 진출한 것은 삼성 타선과 마운드가 기적적으로 버텨줬기 때문"이라며 "한국시리즈처럼 초긴장 상태에서는 다리가 굳어 쉬운 타구도 놓치기 쉽다. 실책 하나로 1점을 헌납하면 그 경기는 끝난다. 수비에서 위축되지 않고 대범하게 플레이해야 한다"라고 힘주어 말했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회 삼진을 당한 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com