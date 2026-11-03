캡틴이 없네? 한국시리즈 1차전 삼성전 임하는 탑독 KT, 안현민-힐리어드-김현수 클린업 출격…장성우 빠졌다 [KS1 라인업]

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 이강철 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 솔로홈런을 날른 KT 장성우. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 '탑독'답게 베스트 라인업으로 한국시리즈 1차전을 치른다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에 베스트 라인업을 가동했다.

공개된 라인업은 어느 정도 순리대로다. 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 경기에 임한다.

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삼성은 우천 연기에 5차전까지 가는 혈투 끝에 힘겹게 플레이오프를 뚫고 한국시리즈에 올랐다. 최형우 강민호를 비롯한 노장들의 피로도, 5경기 모두 등판한 이승민 등 불펜들의 부담도 고민이다.

반면 KT는 이강철 감독 부임 이래 8시즌만에 최고의 전력을 구축했다. 압도적으로 정규시즌 1위를 차지했고, 10월 5일 정규시즌 1위를 확정지은 뒤 약 한달간 한국시리즈만을 정조준해왔다.

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당초 이강철 KT 감독은 김현수를 2번에 기용할 가능성을 고민했다. 시즌초 상승세를 탈 때의 라인업으로, 최원준-김현수 모두 컨택이 좋고, 발빠른 최원준이 출루한 뒤 김현수가 1,2루간을 가르면 자연스럽게 1,3루를 만들며 초반 분위기를 유리하게 이끌 수 있다.

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이렇게 될 경우 안현민-힐리어드를 뒷받침하는 5번 자리가 다소 허한데, 이를 장타력 있는 베테랑 장성우가 메워주는 라인업을 주로 사용했었다.

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그런데 이날은 다르다. '캡틴' 장성우가 라인업에서 빠졌다. 대신 안현민이 지명타자를 맡았고, 김민혁이 좌익수로 들어갔다.

장성우는 장타력은 좋지만, 발이 느리고 거포형 스윙이라 병살타 위험이 적지 않다. 반면 베테랑 중의 베테랑 김현수가 5번에 배치되면 상대 선발투수를 괴롭게 하는 빈틈없는 상위 1~5번이 구성된다. 존에 들어오는 공을 자신있게 치면서도 선구안까지 갖춘 타자들의 조합이다.

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김민혁 역시 이강철 감독이 꼽는 팀내 컨택 1인자다. 최원준과의 조화는 오히려 김현수보다 더 좋을 수 있다. 여기에 올해 살짝 아쉬운 안현민 대신 김민혁-힐리어드-최원준으로 외야를 짜면 수비도 빈틈이 없다.

1차전 선발투수는 KT 데이비스 대니엘, 삼성은 최원태다. KT는 2차전 선발을 두고 좌완 로건 앨런과 토종에이스 고영표를 두고 고민중이다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com