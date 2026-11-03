수원 전광판에 최원태 아닌 원태인 이승민, 왜?[KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 한국시리즈 1차전을 앞두고 타격훈련하는 KT 선수들. 전광판에 원태인의 투구 영상이 틀어져 있다. 수원=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 한국시리즈 1차전을 앞두고 타격훈련하는 KT 선수들. 전광판에 이승민의 투구 영상이 틀어져 있다. 수원=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 정현석 기자]최원태 보다 불펜 포커스?

KT-삼성 간 한국시리즈 1차전을 앞둔 수원 KT위즈파크. 홈팀 KT 위즈의 배팅 훈련이 진행됐다.

그런데 평소와 다른 디테일한 모습이 포착됐다. 전광판이다.

Advertisement

통상 홈팀은 외야 전광판에 당일 상대 선발 투수의 영상을 틀어놓고 배팅 훈련을 한다.

하지만 이날은 좀 특이했다.

Advertisement

최원태보다 삼성 주축 불펜 투수 영상들을 집중적으로 틀었다. 화면에는 원태인과 이승민 이재희 등 불펜 투수들의 장면이 대부분 시간을 차지했다. 마침 선발 라인업 타자들이 아닌 교체 출전할 타자들의 시간이긴 했다. 때문에 상대할 가능성이 큰 불펜투수들의 영상을 나눠 전광판에 노출시켰다.

Advertisement

특히 KIA 타이거즈와의 플레이오프 당시 영상을 틀어 최근 투구폼과 구종, 로케이션 등을 집중 확인토록 했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

이날 삼성 선발은 우완 최원태. 승부처는 선발이 아닌 불펜 싸움으로 흐를 가능성도 배제할 수 없다. 최원태는 올시즌 KT전 2경기에서 승리 없이 1패, 6.94의 평균자책점을 기록했다. 11⅔이닝 동안 13안타 7볼넷 2사구, 12탈삼진, 9실점 했다. 피홈런은 없었다. KT 타선의 끈질긴 승부와 속사포에 제법 많은 실점을 했다. 이날 라인업 중에서는 5번 김현수가 6타수3안타 3타점으로 가장 강했다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 대니엘이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

KT는 시즌 종료 후 20일 넘게 정식 경기를 치르지 않았다. 얼마나 빠르게 실전 타격감각을 찾느냐 하는 것이 관건이다.

Advertisement

Advertisement

KT 선발은 데이비스 대니엘이다. 올시즌 삼성전 첫 등판이다. KT보다 실전감각이 나을 삼성 타선이 생소함을 뚫고 경기 초반 어떻게 공략할지가 승패를 가를 관전포인트다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com