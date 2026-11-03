"어느팀 관중이 더 많이 올까" 구자욱의 도발 → "경기 안 풀리면 허리 돌려야지" 이강철의 반격…한국시리즈 관전포인트 [수원포커스]

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다.한국시리즈 트로피와 함께 포즈를 취한 이강철, 박진만 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "그라운드에선 선수들이 싸우는 거고, 어느쪽 관중이 더 많이 들어올까가 관전포인트 아닐까(구자욱)." "그러잖아도 모 코치 따님이 알려주더라. 경기가 안 풀리면 허리 한번 돌려보겠다(이강철)."

전통의 강호와 신흥 명문의 맞대결. 자존심 싸움이 치열하다.

2일 수원에선 KT 위즈와 삼성 라이온즈가 맞붙는 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다.

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정규시즌 1위팀 KT 위즈는 이강철 감독과 장성우-소형준이, KIA 타이거즈와의 플레이오프를 5차전 혈투 끝에 뚫고 올라온 삼성 라이온즈는 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.

이날 박진만 감독은 에이스 원태인에게 힘을 실어줬다. 원태인은 포스트시즌 들어 불펜으로 전환, 김재윤이 빠진 마무리를 대신하고 있다. 박진만 감독은 "1~2차전에서 등판하지 않을 경우 3차전 이후 원태인을 선발로 돌릴 수도 있다"며 여지를 뒀지만, 현실적으로 쉽지 않은 선택이다.

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원태인은 "우승을 확정지을 수 있는 경기에 선발로 나간다면 완봉을 하고 싶다. 불펜으로 나간다면 당연히 내 손으로 우승을 확정짓는게 목표"라며 "오랜만에 불펜을 하다보니 루틴도 좀 변화를 줬다. 컨디션 조절 잘해서 더 강한 공을 던져서 감독님의 신뢰를 받고 싶다"고 했다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱과 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

구자욱은 관전포인트를 꼽아달라는 말에 뜻밖에도 관중 이야기를 꺼냈다. 이날 이강철 감독을 비롯한 KT가 '창단 첫 100만 관중'을 거듭 강조한 것에 대해 반격의 의미로 거론한 모양새.

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구자욱은 "선수들끼린 그라운드에서 싸움을 벌이는 거고, 어느 팀 관중이 더 많이 들어오는지 살펴보는 것도 관전포인트"라고 도발했다. 객관적인 인기 면에선 삼성이 한수위지만, KT의 입장도 마냥 허세는 아니다. 대구 아닌 홈 수원이라면, 이제 정규시즌 기준 응원에서 밀리지 않을 정도의 힘을 갖췄다.

삼성에 맞서는 이강철 감독은 '마법'을 부릴 태세다. 이강철 감독이 더그아웃에서 허리를 돌릴 때마다 KT가 기적처럼 흐름을 바꾼다는 농담이 있다.

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이강철 감독은 "어릴 때부터 스트레칭을 자주 하는 편이다. 자연스럽게 긴장이 되서 허리를 돌리곤 했다"면서 "한 코치의 따님이 그 얘기를 해서 나도 알게 됐다. 허리를 돌릴 ??마다 안타가 나오고 대량 득점을 한다는데, 그 뒤론 혹시나 싶어 잘 안되면 한번씩 돌려보기도 했다. 이번에도 기회를 봐서 한번 돌려보겠다"며 웃었다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다.한국시리즈 트로피와 함께 포즈를 취한 이강철, 박진만 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

이날 이강철 감독은 현대 유니콘스를 꺾고 한국시리즈 MVP를 차지한 1996년을 떠올리며 "그때 박진만 감독은 그때도 수비는 좋았지만, 내가 삼진을 많이 잡은 기억이 난다"며 웃었다. 박진만 감독도 "이강철 감독님 볼은 진짜 무슨 오락실 야구 같았다. 갑자기 볼이 없어졌다 나타나는 느낌이었다. KBO리그에서 제일 치기 힘든 투수로 항상 이강철 감독님을 꼽았다. 데뷔 첫해 2할8푼을 쳤는데, 이강철 감독님만 아니었으면 3할 치고 신인상 탔을 것"이라며 아쉬워했다.

박진만 감독은 "프로에선 2등 필요없다. 1등이 필요하다. 우리 장점은 수비인데, 플레이오프에선 실책이 많았다. 좌타라인이 잘 쳐주길 기대한다"고 강조했다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com