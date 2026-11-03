"김광현 없다고 생각해야죠" 20대 선발만 3명? 최상의 시나리오 현실되나[가고시마 캠프]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

Advertisement

Advertisement

[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"일단 (김)광현이가 없다고 생각하고 구상을 해나가야죠."

2027시즌을 바라보는 SSG 랜더스 이숭용 감독의 머릿속에 가장 먼저 자리잡은 것은 단연 선발 로테이션이다. 올 시즌 최악의 전반기와 최상의 후반기를 보낸 SSG는 팀의 뼈대인 선발 로테이션의 중요성을 뼈저리게 느꼈다.

외국인 핵심 투수들의 부상과 부진이 긴 연패로 이어졌고, 탄탄했던 불펜까지 함께 흔들리자 총체적 난국에 빠졌다. 후반기 극적 반등을 할 수 있었던 요인도 결국 '특급 에이스' 페드로 아빌라의 활약과 신인 김민준의 뒷받침이 있었기 때문. 올해의 실수를 반복하지 않기 위해서는 지금부터 다음 시즌 선발 구상이 가장 중요하다.

Advertisement

일단 올 시즌을 보내면서, 기본적인 구상은 마쳤다. 외국인 투수 2명과 김건우, 이로운, 김민준까지 3명의 국내 투수들이 로테이션을 채울 것으로 보인다. 여기에 '플러스' 김광현이 있다.

어깨 수술 이후 현재 재활 중인 김광현은 내년 스프링캠프 정상 참가를 목표로 시즌을 준비하고 있다. 다행히 수술 경과가 좋고, 선수 본인도 오랫동안 자신을 괴롭혀왔던 통증의 원인을 제거했기 때문에 훨씬 홀가분하게 복귀 프로그램을 소화 중이다. 김광현은 "수술하고 나니 몇백배, 몇천배 더 좋다"고 이야기할 정도다.

Advertisement

다만, 수술 후 복귀하는 김광현에게 당장 무거운 임무를 맡겨서는 안된다. 완벽한 상태로 공을 던질 수 있을 때까지 충분한 시간을 주고, 과부하를 막는 게 최우선이다. 이숭용 감독이 "일단 김광현은 없다고 생각하려고 한다"는 이유다.

Advertisement

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기.1회 마운드에 오른 SSG 이로운. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

올 시즌 부침도 겪었지만, 그래도 첫 풀타임 선발 로테이션을 소화한 김건우와 불펜에서 선발로 보직을 이동한 이로운, 대형 선발 유망주로 존재감을 보여준 김민준까지. 이 3명은 확실한 기회를 얻을 전망이다.

Advertisement

특히 30홀드 불펜 투수에서, 이제 선발 투수로 전향한 이로운은 다음 시즌도 선발 투수로 초점을 맞춰 시즌을 준비하고 있다. 이숭용 감독은 "로운이는 선발로 경쟁력이 있는 게, 직구, 커브, 체인지업, 슬라이더를 전부 가운데에 던질 수 있는 투수다. 레파토리를 바꿔버리니까 타자 입장에서는 가운데에서도 치기가 쉽지 않다. 그렇다고 해도 시즌 중에 이렇게 선발로 보직을 바꾸는 게 힘든데, 정말 잘 준비해서 자기 옷을 찾은 것 같다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 김건우 또한 올 시즌의 아쉬움이 스스로에게 큰 보약이 될 수 있고, 김민준도 가능성을 확신으로 바꿀 기회가 찾아왔다.

일단 아빌라라는 '에이스' 카드가 존재하기 때문에, 외국인 투수 1명만 좋은 투수를 데려온다면 막강한 선발 로테이션을 가동할 수 있게 된다. 다음 시즌 아시아쿼터 계약이 아직 확정되지 않았지만, 선발보다는 불펜으로 기용할 확률이 크다. 또 김광현의 경우 빠르게 복귀를 하더라도 전반기에는 10일 로테이션 등 부담을 줄여주고 천천히 정상 궤도에 올리는 방식으로 기용될 가능성이 높다.

Advertisement

가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com