6년뒤 빛과 그림자. 19번째는 오타니를 꺾을 유력 MVP 후보. 2번째는 쓸쓸한 마이너리그 FA. ML도 성공은 달랐다

피트 크로우-암스트롱. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그라고 유망주를 보는 눈이 정확하지는 않다. 먼저 뽑은 선수가 더 잘되는 것은 분명히 아니다.

같은 1라운드 유망주가 6년 뒤의 모습이 완전히 달라졌다. MVP 후보에 오른 성공가도를 달린 선수도 있지만 메이저리그 정착에 실패하고 마이너리그 FA로 새 팀을 찾아 나서는 선수도 있다.

올시즌 메이저리그 내셔널리그 MVP 최유력 후보인 시카고 컵스의 피트 크로우-암스트롱(PCA)은 2020년 뉴욕 메츠로부터 1라운드 전체 19순위로 지명을 받은 유망주였다.

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이듬해인 2021년 1대2 트레이드로 컵스 유니폼을 입은 PCA는 무럭무럭 성장해 2023년에 메이저리그에 데뷔했고, 올해는 타율 2할8푼, 175안타, 45홈런, 107타점,41도루, OPS 0.943을 기록하며 메이저리그 역대 7번째로 '40(홈런)-40(도루) 클럽'에 가입하며 MVP 최종 후보에 이름을 올렸다. LA 다저스 오타니 쇼헤이를 이길 것으로 예상된다.

같은 2020년 드래프트에서 PCA보다 먼저 뽑혔던 선수는 메이저리그에서 강등돼 마이너리그 FA로 새 팀을 찾는다. 1라운드 전체 2순위로 지명됐던 헤스턴 커스태드가 그 주인공이다. 아칸소 대학교를 졸업하고 내야수 스펜서 토켈슨(디트로이트 타이거즈)에 이어 전체 2순위로 볼티모어 오리올스에 지명됐던 커스태드는 얼마전 웨이버 조치됐고 마이너리그 FA로 풀렸다.

헤스턴 커스테드. AFP 연합뉴스

스펜서 토켈슨. AFP 연합뉴스

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2023년 더블A와 트리플A에서 21홈런 OPS 0.904의 좋은 성적을 거두며 최고 유망주임을 입증했고, 9월에 드디어 메이저리그에 데뷔했다. 이제 꽃길만 걸을 것 같았지만 여러 부상이 그의 발목을 잡았다. 올시즌까지 4년 동안 올린 커스태드의 성적은 117경기 출전 타율 2할1푼7리, 10홈런, 38타점 OPS 0.639였다. 여러 부상이 있었고, 올해도 오른쪽 햄스트링 염좌로 부상자 명단에서 시작했고, 이후 트리플A로 이관됐다. 올시즌 메이저리그에선 11경기 19타수 4안타, 타율 2할1푼1리, 2루타 1개, 2타점이 전부였다.

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전체 1순위인 스펜서 토켈슨은 기대한 장타력을 보여주고는 있지만 정확도에서는 아직 어려움을 겪고 있다. 디트로이트 타이거즈와 역대 드래프트 최고액인 841만달러에 계약하며 화려하게 프로 무대에 입성한 토켈슨은 2022년 개막 로스터에 들어가며 빅리그에 데뷔했다. 110경기에 뛰었지만 타율 2할3리(360타수 73안타) 8홈런 28타점에 그쳤다. 2023년엔 159경기에 출전하며 타율 2할3푼3리, 141안타, 31홈런 94타점을 기록하며 주전으로 우뚝 섰다. 2025년 31홈런, 올해도 26홈런을 치긴 했지만 타율은 2할5푼에도 미치지 못하고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com