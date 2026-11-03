'목발 투혼 감동' 1차전 시구에도 오로지 팀 생각…"빨리 하고 와서 수비 봐야지요" [KS1]

2021 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 2차전 두산과 KT의 경기가 15일 고척스카이돔에서 열렸다. KT가 6-1로 승리했다. 한국시리즈 2차전 MVP 박경수가 포즈를 취하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.11.15/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈의 박경수 코치가 바쁜 하루를 보내게 됐다.

KBO는 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 1차전 시구자로 박경수 KT 코치를 선정했다.

박 코치는 2021년 한국시리즈에서 몸을 사리지 않는 수비로 팀의 창단 첫 통합 우승을 이끌며 한국시리즈 MVP에 선정된 바 있다. 당시 KT는 두산 베어스를 상대로 4전승으로 한국시리즈 우승에 성공했다. 특히 3차전에서 종아리 근육을 다치면서 목발을 짚고 우승 축하 행사에 나서면서 많은 감동을 안기기도 했다.

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2025시즌부터는 코치로서 후배 선수들을 지도하며 올 시즌 팀의 정규시즌 우승에 기여했다.

한국시리즈 1차전을 여는 주인공으로 선정된 박 코치는 "시구자로 선정되는 영광을 안아서 기쁘다"라며 "코치로서 조용히 선수단 뒤에서 도움을 줘야 하는데, 앞으로 나서게 돼 조심스럽기도 하다"고 소감을 전했다.

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기. KT 박경수 코치. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.14/

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의미는 있지만, 박 코치의 시선은 오로지 팀을 향해 있었다. 무엇보다 시구를 마친 뒤 1회초는 KT의 수비. 수비 담당인 박 코치는 "빨리 던지고 와서 유니폼을 입고 수비를 봐야한다"라며 "시구 전 멘트도 안 했으면 좋겠다"고 강조했다.

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다만, 창단 첫 우승을 이끌었던 2021년의 기억은 가득하다. 박 코치는 "5년 전에는 유니폼 뒤에 멘트를 하나씩 적었다. 나는 '만원 관중의 꿈'이라는 글을 썼다"고 밝혔다.

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2021년은 코로나19 여파로 고척 스카이돔에서 경기가 열렸다. 홈 구장에서 한국시리즈를 누리지 못한 아쉬움이 있다. 박 코치는 "홈 구장에서 우승을 하지 못해서 마음에 남았다. 지금 선수로 뛰면 어떨까 하는 생각도 든다"고 이야기했다.

박 코치는 "홈구장에서 열리는 한국시리즈인 만큼 후배들이 잘해 KT 팬들에게 기쁨을 안겼으면 좋겠다"고 밝혔다.

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수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com