'역대급 FA 먹튀였나' 170억 포수 충격의 현금 트레이드…영입 실패 인정

입단식을 치른 카이 타쿠야. 사진=라쿠텐 골든이글스 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]요미우리 자이언츠가 현금 트레이드로 내보낸 포수 카이 타쿠야가 입단식을 가졌다. 명예 회복을 다짐했다.

일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스는 3일 기자회견을 열고, 카이 입단식을 공식 발표했다. 라쿠텐에서 등번호 37번을 달게 된 카이는 "그저 하루 빨리 야구를 하고 싶다"는 소감을 밝혔다.

소프트뱅크 호크스를 대표하는 간판 스타이자, 일본 국가대표 안방마님 출신인 카이는 '카이 캐넌'이라는 별명이 더 유명할 정도로 빛과 같은 2루 송구와 도루 저지력을 갖췄다. 수비가 워낙 좋은 베테랑 포수로 일본 국가대표로도 뛰고, 소프트뱅크의 우승을 이끈 핵심 포수로 활약해왔다.

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그는 2024시즌이 끝난 후 처음으로 소프트뱅크를 떠났다. FA 자격을 얻은 카이는 요미우리와 5년 최대 20억엔(약 170억원) 이상의 조건으로 초대형 계약을 체결하며 전격 이적이 확정됐다. NPB는 FA 계약 세부 내용을 정확하게 밝히지는 않지만, 일본 언론에서는 최대 5년, 최대 20억엔 이상의 조건으로 추정하고 있다.

그런데 그가 지난 2시즌간 요미우리에서 보낸 시간은 거의 '먹튀'에 가깝다. 부상과 부진이 겹치면서 2시즌 동안 총 81경기 출전에 그쳤고, 올 시즌은 20타수 2안타 타율 1할이라는 믿기지 않는 성적으로 초라하게 시즌을 마감했다.

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결국 새 사령탑으로 마쓰이 히데키를 선임한 요미우리는 10월 30일 카이를 현금 트레이드 시켰고, 포수 보강이 필요하던 라쿠텐 이적이 확정됐다. 요미우리 입장에서는 최악의 FA 영입이 됐고, 그나마 현금 트레이드로 연봉 부담은 덜 수 있게 됐다.

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'닛칸스포츠' 등 일본 현지 매체들과 입단 기자회견을 가진 카이는 "굉장히 두근거린다. 빨리 야구가 하고 싶고, 얼른 달려가고 싶다는 기분이 든다"면서 "라쿠텐은 젊은 선수들이 많고, 투타 모두 힘있는 선수들이 많은 팀이라고 생각한다. 팀도 성적에 목마르지만 저 역시 매우 굶주린 상태다. 승리를 갈망하고 있기 때문에 최선을 다해서 마지막 일본시리즈까지 야구를 하고 싶다"며 굳은 각오를 다졌다.

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국가대표 출신 베테랑 포수가 새로운 팀에서 명예 회복을 할 수 있을까. 결국 내년 시즌 성적으로 증명해내야 하는 입장이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com