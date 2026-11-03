"도망갈 구멍이 없다" 염원했던 수원에서 KS 1차전, 천하의 '승부사' 이강철도 긴장했다 "압박감 크다" [수원현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "처음 한국시리즈 올라왔을 땐 안 그랬는데…"

한국시리즈 우승반지만 7개. 2020년대 들어 한국시리즈 3번째 진출.

천하의 '승부사'도 압박감을 숨기지 않았다. 이강철 KT 위즈 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 1차전을 앞두고 취재진과 만난 자리에서 "긴장된다"는 속내를 전했다.

Advertisement

염원했던 수원 홈에서의 한국시리즈 1차전이다. 2021년에는 코로나 시기라 전경기 고척돔에서 경기를 치렀다. 2023년에는 수원에서 2연패 후 결국 패배의 아픔을 겪었다.

올해는 다르다는 마음을 되새기는 이유다. 이강철 감독은 "경기전 왔다갔다하는데, 8년사이에 많이 좋아졌다는 느낌을 받았다. 우리가 압도적인 1위 전력이라는 생각은 안 드는데, 모든게 잘 맞아떨어진 한해가 아닌가"라며 웃었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

Advertisement

선수들의 실전 감각에 대해서는 걱정하지 않는다고 했다. "선수들이 연습경기도 그렇고 오늘도 잘 친다. 선발투수가 1~2타석 돌아갈 정도만 잘 막아주고 시간 벌어주면, 타격감이 올라올 것"이고 했다.

Advertisement

"솔직히 첫 한국시리즈 ??는 마음이 편했다. 첫 가을야구, 첫 한국시리즈 올려놓으면 됐지 싶었다. 올해는 재계약도 했고 정규시즌 1위도 했으니까 그에 맞는 모습을 보여줘야한다. 긴장이 많이 된다."

Advertisement

이강철 감독은 "항상 마음편하게 들어가려고 긍정적인 생각을 많이 하는편인데, 올해는 그게 잘 안된다. 도망갈 구멍이 없다는 생각에 압박감도 느낀다"면서도 "올해는 팀이 참 단단해졌다. 확실한 1위팀 전력은 아니었는데, 선수들이 각자 자기 역할을 잘해줬다. 전반기 3위로 떨어진게 최대 위기였는데 잘 버텼고, 후반기 LG 트윈스와의 첫 4연전 4연승이 정말 컸다"고 돌아봤다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 김현수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

향후 경기 운영에 대해선 철저히 비밀에 부쳤다. 특히 2차전 선발, 로건의 불펜 활용, 1~2차전 로건의 불펜 대기 후 선발행 등의 질문에 대해 "경기를 봐달라. 자세한건 오늘 저녁에 얘기하겠다"며 답변을 피했다.

Advertisement

이날 선발로 출격하는 데이비스 대니엘에 대해서는 "정규시즌처럼만 던져다오. 더이상 바라지 않는다"고 했다. 대니엘의 올시즌 정규시즌 성적은 10경기 55이닝, 5승2패 평균자책점 2.13이다. 특히 홈경기에선 5경기 31이닝, 평균자책점 1.16을 기록했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com