'캡틴 제외 → 안현민 DH' 이강철의 노림수 "뜬공 투수니까 외야 수비 강화 → 구장 작은 대구에선 달라질수도" [수원현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회초 1타점 적시타를 날린 KT 김민혁. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "삼성(라이온즈)이 좌타자가 많으니까…"

라인업에서 '캡틴' 장성우가 빠졌다. 한국시리즈 미디어데이에 참석했을 당시 장성우 스스로도 예상치 못한 결과가 아닐까.

3일 수원에서 만난 이강철 KT 위즈 감독은 삼성 라이온즈와의 1차전 라인업에서 장성우를 제외한 이유에 대해 "수비 때문에 고민이 많았다"는 속내를 드러냈다.

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앞서 미디어데이 당시 이강철 감독과 KT 선수들은 이번 시리즈가 6차전에 끝날 것으로 예상했다. 이에 대해 이강철 감독은 "마음이야 대구에서 빨리 끝내는게 좋다. 제때 끝낼 수만 있다면 수원 팬들 앞에서 우승하고 싶은 마음이 있다"며 웃었다.

이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 데이비스 대니엘이다.

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'캡틴' 장성우가 라인업에서 빠진게 눈에 띈다. 대신 안현민이 지명타자를 맡고, 김민혁이 좌익수로 들어갔다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 솔로홈런을 날른 KT 장성우. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

이에 대해 이강철 감독은 "고민이 많았는데, 안현민이 수비를 못한다기보단 우리 선발이 대니엘이니까 뜬공이 나올 가능성이 높다는 생각을 했다"고 설명했다.

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이어 "삼성이 좌타자가 많으니까 우익수 쪽 수비를 강화할 필요도 있다고 봤다. 안현민도 편한 마음으로 뛸수 있길 바란다"고 덧붙였다.

2023년에는 지명타자와 대타로만 출전했던 김민혁의 건강함에 대한 신뢰도 엿보인다. 이강철 감독은 "김민혁의 수비가 많이 좋아졌다"고 강조했다.

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이강철 감독의 걱정대로 수원구장은 상대적으로 외야가 넓은 편이다. 반면 대구는 좌중간, 우중간이 특히 좁고, 외야 전체가 크지 않다. 그는 "대구에선 어떻게 할지 고민을 다시 해보겠다"고 답했다.

KT가 그리는 최상의 시나리오는 최원준의 출루, 김민혁의 히트앤런으로 1,3루를 만든 뒤 안현민-힐리어드-김현수로 이어지는 클린업이 1회부터 선취점을 뽑는 것이다. 김민혁은 특히 컨택이 좋은 타자다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

장성우는 장타력은 좋지만, 병살타 위험이 적지 않다. 반면 김현수가 5번에 배치되면서 상위 타선 1~5번이 모두 상대 선발투수를 톡톡히 괴롭히는 빈틈없는 라인업이 구성됐다.

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노림수는 드러났다. '마법의 가을'을 이끄는 강철매직의 시작점이 될 수 있을까.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com