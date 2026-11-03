최형우 '읍소' 안 통했다! 강민호도 출전 강행…삼성, '배수진'으로 한국시리즈 임한다 [KS1 라인업]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 선두타자 안타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 8회초 강민호가 카스트로를 내야땅볼로 처리하며 1루로 달려간 뒤 디아즈와 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "온몸이 쑤신다"던 최형우의 읍소는 통하지 않았다. 한국시리즈에도 좌익수로 뛴다.

삼성 라이온즈는 3일 수원 KT위즈파크에서 KT 위즈와 한국시리즈 1차전을 치른다.

이날 삼성은 김지찬(중견) 박승규(우익수) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루) 최형우(좌익수) 김영웅(3루) 류지혁(2루) 강민호(포수) 이재현(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발투수는 최원태다.

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최형우는 플레이오프 1차전에선 선발 라인업에서 빠졌다. 구자욱이 부상으로 빠진 상황에서 최형우를 좌익수로 내긴 수비 부담이 크다는 판단이었다.

하지만 현실은 역시 최형우였다. 2차전부터 좌익수로 나선 최형우는 리그 최고의 타자 중 한명답게 홈런 2개 포함 팀 타선을 이끌었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날리고 있는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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2차전에선 포스트시즌 최고령 출장, 안타, 타점, 보살까지 잇따라 기록했고, 7회말에는 승부에 쐐기를 박는 솔로포까지 쏘아올렸다.

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4차전에선 1-1 동점 상황에서 곽도규 상대로 홈런포를 쏘아올렸고. 5차전에선 첫 타석 결승타를 치며 팀 승리를 이끌었다.

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전날 미디어데이에 노장 최형우-강민호의 출전 여부에 대해 "내일 컨디션을 지켜보고 결정하겠다"고 심사숙고하던 박진만 삼성 감독이다.

하지만 결국 최형우 없는 삼성으로는 승리할 수 없다는 결론을 내렸다. 최형우 뿐만 아니라 강민호 역시 8번타자 포수로 선발출전한다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

말그대로 '내일이 없는' 배수진이다. 삼성 입장에선 플레이오프 5경기에 전경기 등판한 이승민을 비롯한 불펜의 피로도 걱정이다. 최대한 시리즈를 빨리 끝내는게 유리하고, 그러기 위해선 원정 1~2차전에서의 분위기가 중요하다. 시리즈 초반에 승부를 거는 모양새다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com