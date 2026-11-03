[오피셜] KS 첫 기운, 창단 첫 통합 우승 캡틴이 이끈다…1차전 시구 박경수 코치→애국가 하현상

9일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 시범경기. KT 박경수 코치가 LG 코치들과 인사를 나누고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.03.09/

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[스포츠조선 고재완 기자] 2021년 몸을 사리지 않는 그물망 수비로 마법사 군단의 창단 첫 통합 우승을 이끌었던 '영원한 캡틴' 박경수(42·현 KT 위즈 코치)가 5년 만의 대권 탈환을 노리는 2026 한국시리즈의 가장 앞자리에 선다.

KBO(한국야구위원회)는 3일 오후 6시 30분 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈(7전 4선승제) 1차전 시구자와 애국가 가창자를 공식 발표했다.

정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행해 5년 만의 V2를 노리는 KT와, 플레이오프 5차전 혈투를 뚫고 파이널 무대에 선 삼성이 맞붙는 가을 축제의 서막을 장식할 주인공은 박경수 코치와 싱어송라이터 하현상이다.

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1차전 시구자로 나서는 박경수 코치는 KT 위즈 구단 역사에서 빼놓을 수 없는 상징적인 인물이다.

2015년 신생팀 KT로 전격 이적한 박경수는 특유의 악바리 근성과 든든한 리더십으로 팀의 기틀을 다진 핵심 내야수였다.

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유니폼을 벗은 뒤 2025시즌부터 코치로 변신한 박경수는 특유의 형님 리더십으로 선수단을 이끌며 올 시즌 KT의 정규시즌 1위 탈환에 혁혁한 공을 세웠다.

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2018년 데뷔한 하현상은 JTBC '슈퍼밴드'에서 우승을 차지하며 이름을 알렸으며, '등대', '불꽃놀이' 등의 곡을 통해 섬세한 감성과 자신만의 음악적 색깔을 선보여 온 싱어송라이터다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com