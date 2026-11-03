MVP 명함은 아니지만...오타니 역사상 첫 '6년 연속' 대기록, 배리 본즈 넘어선다

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 올해 MVP 등극에는 사실상 실패했지만, 6년 연속 MVP 투표에서 2위 안에 드는 대기록을 세울 것이 확실시된다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올해 MVP 등극에는 사실상 실패했지만, 역사에 남을 대기록을 세울 여지는 남겨두고 있다.

BBWAA(전미야구기자협회)는 3일(이하 한국시각) 양 리그 MVP, 사이영상, 올해의 신인, 올해의 감독 등 각 부문 수상 최종 후보 3명을 발표했다.

오타니는 내셔널리그(NL) MVP 파이널리스트에 이름을 올렸다. 경쟁자는 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)과 밀워키 브루어스 2루수 브라이스 투랑이다.

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PCA는 올 정규시즌 막판 각종 대기록을 세우며 오타니를 따돌리고 MVP 유력 후보로 떠올랐다. 양 리그를 합쳐 홈런(45) 공동 1위, 득점 1위(119), 루타(357) 1위를 차지했고, 41도루를 올려 역대 7번째로 40홈런-40도루를 달성했다.

수비에서도 스탯캐스트가 집계하는 수비득점가치(Fielding Run Value)와 평균이상아웃(OAA) 부문서 각각 '26'을 마크, 둘 다 전체 야수들을 통틀어 1위에 올랐다.

피트 크로우-암스트롱은 올해 NL MVP를 만장일치 의견으로 받을 공산이 크다. AFP연합뉴스

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주목할 부문은 대체선수대비승수(WAR). 그는 162경기에 모두 출전해 bWAR 9.8, fWAR 10.6을 각각 올렸다. 양 리그를 합쳐 둘 다 압도적 1위다. fWAR의 경우 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 NL에서 10 이상을 기록했다.

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PCA는 앞서 지난달 28일 메이저리그 선수노조(MLBPA)가 주관하는 플레이어스 초이스 어워즈(Players Choice Awards)에서 '올해의 선수(Player of the Year)' 및 'NL 최고의 선수(NL Outstanding Player) 두 부분을 석권했다.

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관심은 그가 만장일치로 1위의 의견을 받았느냐에 모아진다. 1위표 30개 중 한 개라도 놓쳤다면, 그 몫은 오타니의 것일 수밖에 없다. 그러나 오타니는 홈런, 타점, 득점, 도루, OOPS 등 거의 모든 타격 부문서 PCA에 뒤진다. 투수로 14경기 등판해 85⅔이닝 던져 평균자책점 1.79를 마크했지만, 그 가치가 PCA의 수비 가치를 넘어선다고 보기도 어렵다.

백번 양보해 '투수' 오타니가 '중견수' PCA보다는 낫다고 해도 전체적인 가치에 있어서는 압도적 차이가 난다고 봐야 한다. 오타니의 bWAR과 fWAR은 각각 6.5, 6.6으로 각각 NL 7위, 3위다.

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오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

그렇다면 오타니는 MVP 등극 실패가 2026년 시즌 실패를 의미한다고 봐야 하는 걸까. 절대 그렇지 않다. 수상을 하지 못할 뿐이지 그의 활약상은 여전히 BBWAA의 투표단의 마음을 움직이고 있다. PCA에 이어 2위는 오타니가 확실시된다.

투랑은 151경기에서 타율 0.268, 21홈런, 100타점, 102득점, 19도루, OPS 0.816을 마크했다. bWAR은 7.3으로 오타니보다 높으나, fWAR은 5.9로 오타니보다 낮다. 이번에 NL 2루수 골드글러브를 차지했지만, 수비 가치가 오타니의 피칭 가치보다 높다고 할 수도 없다.

만약 오타니가 이번 MVP 투표에서 2위 이내에 오른다면 메이저리그 역사상 처음으로 '6년 연속' 이 부문 득표 '1-2위'의 기록을 세우게 된다. 배리 본즈가 2000~2004년까지 '5년 연속 1-2위'에 오른 기록을 경신하는 것이다. 오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년 AL MVP에 오른 뒤 2022년에는 2위로 내려앉았다가 2023년 1위를 탈환했다. 이어 다저스 이적 후 2년 연속 NL MVP를 차지했다.

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본즈는 2000년 NL MVP 투표에서는 샌프란시스코 자이언츠 동료 제프 켄트에 밀려 2위에 머무른 뒤 2001년 이후 4년 연속 MVP에 등극했다. 그는 통산 역대 최다인 7차례 MVP를 수상했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com