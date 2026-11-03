"투덜대고, 옆구리 찌르지만..." 엄살쟁이 최고참 향한 설득의 기술, 최형우 결국 외야로…, 강민호도 출전 강행[KS1 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 최형우, 후라도, 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]부쩍 추워진 날씨, 넓은 수원KT위즈파크지만 결국 '최고참' 최형우는 외야에 선다.

라인업에 최형우도, 구자욱도 포기할 수 없는 사령탑. 설득이 기술이 통했다.

삼성 박진만 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 KBO 한국시리즈 1차전을 앞두고 최형우와 강민호 등 베테랑들의 출전 소식과 이유를 전했다.

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가장 눈길을 끈 것은 최형우의 외야 출전 비하인드.

박 감독은 플레이오프 직후 최형우의 체력 부담 호소에 대해 "경기 중간에도 계속 저한테 옆구리를 찌른다. 투덜대기도 한다"며 너스레를 떨었다. 하지만 이내 "막상 경기 날이 되면 본인이 먼저 나가겠다고 말한다. 막상 타석과 외야에 내보내면 언제 그랬냐는 듯 정말 열심히 뛰어다니며 자기 역할을 200% 해주고 있다"며 베테랑의 남다른 책임감에 고마움을 표시했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 원태인, 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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옆구리 옆구리 통증을 안고 1차전에서도 마스크를 쓰는 '안방마님' 강민호에 대해서도 강한 신뢰를 보냈다.

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박 감독은 "알다시피 민호의 몸 상태가 정상이 아니다"라면서도 "하지만 데뷔 첫 우승 반지에 대한 열망과 욕심이 워낙 크다. 선수 본인의 강력한 출전 의지와 책임감이 대단하다. 아픔을 참고 출전을 강행하겠다고 하는데, 우리 팀에 없어선 안 될 핵심 존재"라고 혀를 내둘렀다.

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한편, 플레이오프를 치르며 지친 투수진 보강을 위해 엔트리 변화를 고민했던 비하인드 스토리도 털어놓았다.

박 감독은 "엔트리 교체를 놓고 고민을 많이 했다. 플레이오프 때 불펜 투수 4명(양창섭, 이승현, 임기영, 양창섭) 정도가 경기에 출전하지 못했다"며 "야수 쪽이 조금 더 필요하다고 판단해 투수를 빼고 야수 1명을 추가할까 생각도 했지만, 플레이오프를 치르면서 하나로 뭉쳤던 팀 분위기와 좋은 우승의 기운을 엔트리를 플레이오프 때 그대로 유지하는 것이 맞다고 판단했다"고 설명했다.

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3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

투덜대면서도 경기장에 서면 100% 이상의 에너지를 쏟아붓는 최형우, 부상을 딛고 반지를 향해 마스크를 쓰는 강민호.

그리고 이들을 하나로 묶어낸 박진만 감독의 신뢰 야구. 12년 만의 한국시리즈 왕좌 탈환을 향한 삼성의 첫 걸음이 수원에서 힘차게 시작됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com