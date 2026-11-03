"로건 불펜, 예상했다" 4연속 좌타라인, 알고도 안바꿨다, 수면 위로 드러난 KT 비밀병기, 삼성의 여유 [KS1 현장]

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]2차전 선발을 묻자 KT 위즈 이강철 감독은 끝까지 감췄다.

불펜으로 활용할 좌완 로건 앨런 카드 때문이었다. "경기 보면 아실 것"이라며 말을 아꼈다. 2차전 선발은 "이따 경기 끝나고"라고 언급을 피했다.

하지만 고영표, 소형준을 미출전 명단에 올리면서 로건의 불펜행이 자연스레 알려졌다.

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한국시리즈 1차전부터 시작된 사생결단의 벤치 전략 싸움. KT 위즈가 외국인 선발 자원인 로건을 불펜으로 전격 전환하는 '히든카드'를 뽑아 들었다.

하지만 벼랑 끝에서 플레이오프 5차전을 뚫고 올라온 삼성 라이온즈 벤치는 흔들림이 없었다. 미리 예상한 듯 태연한 모습을 보였다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 8이닝 무실점으로 호투하며 승리를 이끈 KT 로건이 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 KBO 한국시리즈 1차전.

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가장 눈길을 끈 대목은 정규시즌 1위 KT 이강철 감독의 마운드 운용 변화였다.

2차전 선발카드였던 외국인 투수 로건이 미출전 선수가 아닌 대기 명단에 이름을 올리며 '비밀카드'가 수면 위로 드러난 것. 1차전 선발 대니엘에 이어 경기 중후반 분수령에서 로건을 경기 조커로 투입해 삼성 좌타라인업을 봉쇄하겠다는 파격 승부수다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 4대2로 승리했다. 패한 삼성의 최형우가 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

하지만 파격적인 변칙 카드에도 삼성 라이온즈 덕아웃은 동요하지 않았다. 오히려 모든 시나리오를 미리 대비했다는 듯 덤덤한 표정이었다.

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박진만 감독은 경기 전 취재진과 만난 자리에서 로건의 불펜 대기 소식을 접한 뒤 "시즌 때도 이강철 감독님의 투수운용은 생각지도 못한 허를 찌르신다"면서도 "잠깐 보니 어느 정도 오픈하신 것 같다. 우리도 어느 정도 예상했던 부분"이라며 미소 지었다.

박 감독은 "단기전, 특히 한국시리즈 1차전은 기선제압이 절대적이기 때문에 상대가 가진 투수 자원을 총동원할 것으로 보았다"라며 "로건이 불펜으로 들어온다고 해서 우리의 공격 플랜이나 타순의 기본 틀이 흔들릴 이유는 없다. 전력 분석을 통해 로건의 구위와 구종에 대해서도 충분히 대비를 마쳤다"고 여유를 보였다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 김영웅이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

삼성은 실제 로건 불펜행을 알고도 기존 라인업을 수정하지 않았다. 3~6번 구자욱 디아즈 최형우 김영웅을 그대로 유지했다.

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이 타이밍에 좌완 투수를 올리면 공략하겠다는 의지. 삼성 좌타라인은 좌완투수에 약하지 않다. 박진만 감독은 "어차피 우리 좌타 라인이 쳐줘야 시리즈를 이길 수 있다"고 했다. 플레이오프 때도 이의리, 곽도규 등 표적 등판 왼손 불펜들을 차례로 무너뜨리며 올라 왔다. 로건이든 오원석이든 공략이 가능하다는 자신감이자, 승부수다.

KT의 고심 끝 숭부수와 삼성의 대비. 과연 어느 쪽 승부수가 맞아 떨어질까. 한국시리즈 1차전 승부를 가를 중요한 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com