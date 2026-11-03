초대박! 노림수 완전 적중, 1m96 최장신 덕본 슈퍼캐치…구자욱 삼진 → 2루 도루저지까지, '넘어갈 뻔' 분위기 다잡았다 [KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 무사 1루. 박승규의 큼지막한 타구를 잡아내고 있는 KT 힐리어드 중견수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 1사 1루 위기를 병살로 끝낸 대니엘이 한승택을 보며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 무사 1루. 박승규의 큼지막한 타구를 잡아내고 있는 KT 힐리어드 중견수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "안현민이 수비를 못해서가 아니라, 외야 수비를 좀더 강화하는 차원이다."

가뜩이나 장타가 부족한 팀, 클린업트리오의 한 축을 이루는 두자릿수 홈런의 '캡틴'을 뺐다. 이강철 KT 위즈 감독의 과감한 노림수가 초대박을 쳤다.

3일 수원 KT위즈파크에선 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 1차전이 열렸다.

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KT는 팀 홈런 7위(121개)로 장타가 부족한 팀이다. 이 부문 꼴찌 롯데 자이언츠(113개)와 몇개 차이나지 않는다. 그나마도 홈런 2위 샘 힐리어드(44개)의 공이 크다. 힐리어드를 제외하면 두자릿수 홈런을 친 선수가 안현민 김현수(14개) 장성우(12개) 3명 뿐이다.

그럼에도 그 장성우를 뺐다. 위기 때 한방 믿고 맡길만한 클러치히터이기도 하고, 팀의 주장이기도 한 장성우다.

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이강철 감독은 "고민이 많았는데, 안현민이 수비를 못한다기보단 우리 선발이 대니엘이니까 뜬공이 나올 가능성이 높다는 생각을 했다. 삼성이 좌타자가 많으니까 (안현민 대신 최원준을 우익수로 씀으로써)우익수 수비를 강화할 필요도 있다고 봤다. 안현민도 편한 마음으로 뛸수 있길 바란다"고 덧붙였다.

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반면 삼성 라이온즈는 5차전 혈투 끝에 플레이오프를 돌파한 '기세'를 살리는 게 가장 중요한 입장. 그래서 1차전, 1회가 한층 더 중요했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 박승규가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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삼성은 1회초 첫 타자 김지찬이 땅볼 내야안타로 출루했다. KT 유격수 장준원이 멋진 다이빙 캐치로 공을 건져올렸지만, 1루에서 잡기엔 역부족이었다.

그리고 다음타자 박승규가 볼카운트 0B1S에서 대니엘의 148㎞ 투심을 통타, 중견수 뒤쪽 펜스를 직격할 법한 날카로운 타구를 만들어냈다. 그대로 중견수 키를 넘기는 2루타, 선취점을 올리는 한방으로 이어져도 이상하지 않았다.

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하지만 KT의 중견수는 메이저리그에서 외야수로 7시즌을 뛴 힐리어드였다. 힐리어드는 긴 다리와 폭발적인 스피드, 빠른 상황판단을 더해 올해 리그 최고의 중견수 수비를 보여주는 선수 중 한명이다.

특히 중요한 점은 1m96의 신장, 리그 최장신 외국인 선수라는 점이다. 역시 리그 최상급의 중견수 수비를 보여주지만, 1m78에 불과한 최원준과의 결정적인 차이다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 1사 1루 구자욱의 삼진?? 1루주자 김지찬이 2루 도루를 실패하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

그 최장신이 빛을 발했다. 힐리어드의 첫발 스타트는 다소 어긋났지만, 곧바로 바로잡았다. 이어 완벽한 타이밍의 점프 캐치로 자신의 머리 위를 넘어가는 박승규의 타구를 낚아챘다. 말 그대로 선취점을 막은 환상적인 수비였다.

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KT의 수비망은 이것으로 끝나지 않았다. 선발 대니엘은 3번타자 구자욱을 삼진으로 돌려세웠고, '4년 최대 10억원' FA 포수 한승택은 완벽한 2루 송구로 도루 달인 김지찬의 도루를 저지했다. 자칫 한방에 넘어갈뻔 했던 초반 분위기를 단숨에 다잡은 각성의 1회초였다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com