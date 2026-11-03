'ERA 14.14' KS 악몽, 1회부터 흔들렸다…폭투 연속→3실점 와르르 [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1,3루 최원태가 힐리어드에 선취 2타점 2루타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 연속 폭투를 던진 삼성 선발 최원태.수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 최원태(삼성 라이온즈)에게 한국시리즈는 악몽의 무대가 될까.

최원태는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에 선발로 등판했다.

한국시리즈는 최원태에게 그야말로 악몽이었다. 키움 히어로즈와 LG 트윈스 시절에 총 7차례 나와 7이닝 평균자책점 14.14를 기록했다.

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올해 가을야구에서도 썩 좋지 않았다. KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 선발 등판해 1⅔이닝 동안 3안타 1볼넷 2탈삼진 2실점으로 무너졌다.

삼성은 KIA 타이거즈와의 플레이오프를 5차전까지 끌고가면서 한국시리즈 1차전 선발로 최원태를 내야만 했다. 최원태는 1회부터 흔들렸다.

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선두타자 최원준에게 던진 초구 직구에 안타를 맞은 최원태는 김민혁을 3구 삼진 처리했다. 체인지업 두 개가 모두 S존을 통과했고, 3구째 하이패스트볼에 김민혁의 배트가 헛돌았다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

안현민과의 승부에서 급격하게 흔들렸다. 초구 투심이 우타자 안현민 몸쪽 위로 빠졌다. 포수 강민호가 팔을 뻗었지만, 공을 잡기에 역부족이었다. 1사 2루. 2구 째 투심까지 같은 코스로 향했다. 이번에도 강민호가 잡지 못했고, 최원준은 3루에 안착했다. 결국 체인지업 두 개로 구종을 바꿨지만, S존에 들어가지 않았다.

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볼넷은 재앙으로 이어졌다. 2S에서 힐리어드에게 던진 직구가 좌중간을 완벽하게 갈랐다. 3루주자 최원준은 물론 1루주자 안현민까지 홈으로 들어왔다. 점수는 2-0.

김현수의 진루타로 2사 3루가 된 가운데 김상수에게 적시타를 맞으면서 점수는 3-0으로 벌어졌다. 2루수 류지혁이 공을 막는데는 성공했지만, 송구 동작으로까지는 이어지지 못했다.

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허경민과 7구까지 가는 승부를 펼친 끝에 포수 파울플라이로 잡아내면서 길었던 1회를 마칠 수 있었다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com