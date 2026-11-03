안타→도루→폭투→볼넷→2타점 2루타…"타격감 좋던데?" 자신감 이유있었네, 해결사 힐리어드 '포효' KT, 삼성과의 기싸움 완승 [KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1,3루 힐리어드가 선취 2타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 1회 KT 김상수 타구를 처리하지 못한 삼성 류지혁이 아쉬워하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 위즈 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 한국시리즈 1차전 초반 기싸움에서 말그대로 '완승'을 거뒀다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 1차전에서 1회말 3득점, 기선을 제압했다.

특히 멋진 수비를 잇따라 연출하며 1회초 실점 위기를 넘긴 직후의 득점이라 더욱 임팩트가 컸다. KT 선발 데이비스 대니엘은 첫 타자 김지찬에게 유격수 방면 내야안타를 내준 뒤 다음타자 박승규에게도 중견수 키를 넘어가는 2루타성 타구를 허용했지만, 1m96 최장신의 메이저리거 출신 중견수 샘 힐리어드가 그림같이 낚아챘다.

Advertisement

이어 대니엘이 구자욱을 삼진으로 돌려세웠고, 포수 한승택이 완벽한 2루 송구로 김지찬의 도루마저 저지하며 1회초를 끝냈다.

KT는 1회말 공격에서도 좋은 흐름을 이어갔다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 힐리어드가 3루를 향해 달리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

Advertisement

선두타자 최원준이 삼성 선발 최원태의 147㎞ 직구를 통타해 중전안타로 출루했다. 최원태가 재빨리 글러브를 뻗었지만, 워낙 잘 맞은 타구인 탓에 글러브 아래로 총알처럼 빠져나간 안타. 다음타자 김민혁은 3구 삼진으로 물러났지만, 이때부터 최원준의 흔들기가 시작됐다.

Advertisement

최원준은 초구 150㎞ 투심에 2루 도루를 성공시켰다. 삼성 포수 강민호가 대처하려했지만, 초구 투심이 안현민 몸쪽으로 크게 빠진 사이 이뤄진 최원준의 좋은 스타트에는 속수무책이었다.

Advertisement

최원태의 다음 공은 역시 150㎞ 투심. 하지만 또다시 제구가 흔들렸다. 안현민의 머리쪽으로 빠져나간 폭투. 최원준은 여유있게 3루를 밟았고, 안현민은 볼넷으로 출루했다.

1사 1,3루에 들어선 선수는 '타점 1위' 해결사 힐리어드였다. 힐리어드는 볼카운트 0B2S에서도 기죽지 안고 3구째 150㎞ 직구를 통타, 좌중간을 가르는 2타점 적시타를 때려냈다. 힐리어드는 다음타자 김현수의 우익수 플라이 때 태그업으로 3루를 밟았다.

Advertisement

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 이강철 감독이 득점한 힐리어드를 반기고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

이렇게 한베이스 더 가는 플레이는 상대 수비에 적잖은 부담을 준다. KT 김상수는 2루 옆쪽을 공략하는 날카로운 강습 타구를 날렸고, 삼성 2루수 류지혁이 이를 잡지 못하고 떨구면서 1타점 내야안타로 이어졌다. 순식간에 3-0으로 차이가 벌어졌다.

경기전 만난 이강철 KT 감독은 '선수들의 경기감각이 변수'라는 취재진의 말에 "선수들이 연습경기 때도 그렇고 오늘 타격 연습 때도 너무 잘치던데? 특별히 경기 감각에 문제가 있다는 생각은 안 든다. 오늘도 좋아보이더라"며 웃었다. 이유 있는 자신감이었다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com