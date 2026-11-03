'닮은 출발, 달랐던 결과' 가장 중요했던 1회 수비와 디테일 차가 가른 명암,시리즈 전체에 미칠 여파[KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 1회초 1사 1루 삼성 김지찬 도루를 KT 장준원이 저지하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]20일 넘게 기다린 팀과 치열한 플레이오프를 뚫고 올라온 팀.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전은 1회 공방이 중요했다.

삼성의 절정의 타격감을 KT가 어떻게 봉쇄하느냐와, 아직은 정상이 아닐 KT 타격감을 삼성이 어떻게 막아내느냐 싸움.

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미세한 수비 집중력과 디테일에서 희비가 극명하게 갈렸다.

1회 양팀은 나란히 선두 타자 김지찬과 최원준이 안타로 물꼬를 텄다. 상대 벤치가 가장 우려하는 상황이 현실이 됐다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1루 안현민 타석때 강민호가 최원태의 투구를 떨어뜨리고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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하지만 결과는 달랐다. 수비와 디테일 차이였다.

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KT 선발 대니엘은 기민한 견제로 발 빠른 김지찬을 1루에 묶었다. 견제마다 아슬아슬하게 세이프 되자 미처 시동을 걸 엄두 조차 내지 못했다. 그 사이 2번 박승규가 중견수 키를 넘는 2루타성 직선타를 날렸다. 중견수 힐리어드가 성큼성큼 뛰더니 마지막 순간 1m96 장신을 활용해 점프해 잡아냈다. 떨리는 큰 무대 첫 등판한 대니엘의 긴장을 풀어준 슈퍼캐치. 만약 키를 넘었다면 발 빠른 김지찬은 홈을 밟고, 무사 2루가 됐을 상황. 결국 기가 죽은 삼성은 후속 구자욱이 삼진 당하는 사이 1루에 묶인 김지찬은 늦은 스타트로 2루 도루에 실패하고 말았다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1,3루 힐리어드의 선취 2타점 2루타때 1루주자 안현민이 홈으로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

삼성 선발 최원태는 수차례 견제를 했지만, 1루주자를 대니엘 만큼 타이트하게 묶지 못했다.

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그 틈을 타 1사 후 안현민 타석 초구에 2루도루에 성공했다. 크로스타임이었지만, 최원태의 공이 높았고 강민호의 미트에 맞고 튕겨 옆으로 흘렀다. 삼성으로선 아쉬운 순간.

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우타자 상대 투심패스트볼이 흔들린 최원태는 폭투에 이어 안현민을 스트레이트 볼넷을 내주며 1사 1,3루 위기를 자초했다. 0B2S 유리한 볼카운트에서 힐리어드에게 높은 직구를 던지다 좌중 2루타를 맞았다. 3루코치는 1루주자 최원준을 과감하게 홈으로 돌렸다. 홈에서 크로스타이밍.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 1회 KT 김상수 타구를 처리하지 못한 삼성 류지혁이 아쉬워하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

하지만 중계를 한 유격수 송구가 옆으로 비껴가며 2득점 째를 허용했다. 송구가 정확했다면 해볼 만한 승부였다. 두번째 아쉬었던 순간.

이어진 2사 3루. 김상수가 친 강습타구가 2루수 왼쪽을 향했다. 2루수가 벤트레그 슬라이딩을 하며 잘 잡는 듯 했지만 타구가 빨랐다. 글러브에서 정확한 캐치가 이뤄지지 못하며 튕겨 나가고 말았다. 3실점 째. 삼성으로선 1회에만 세번째 아쉬운 순간이었다.

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결과는 3-0. 초반 타격감 걱정을 날려준 1회말 KT 공격. 디테일의 차이가 가른 1회 명암.

삼성 도움으로 빠르게 타격감을 찾은 KT.

타순이 한바퀴 돌기 무섭게 3회 말 안현민의 달아나는 투런포가 터졌다. 5-0. 최원태를 2이닝 만에 강판시킨 결정타였다.

1차전을 넘어 시리즈 전체에 여파를 미칠 수 있었던 1회 양팀의 극과극 공방전이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com