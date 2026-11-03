"KS 첫 홈런은 안현민" 차원이 달라! 이강철 예감 또 적중 → 삼성 최원태 끌어내린 '케릴라'의 한방 [KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 힐리어드와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "한국시리즈 첫 홈런? 아마 안현민이 치지 않을까."

명장은 이래서 명장이다. 이강철 KT 위즈 감독의 노림수와 예감이 한국시리즈 1차전부터 빛을 발하고 있다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 1차전에서 1회말 3점을 선취한 데 이어 3회말 안현민의 투런포를 추가하며 5-0 리드를 잡았다. 난타당한 최원태는 그대로 마운드를 내려가는 신세가 됐다.

Advertisement

안현민은 3회말 무사2루, 볼카운트 0B1S에서 최원태의 2구째 132㎞ 체인지업을 통타해 그대로 왼쪽 담장을 넘겼다. 생애 첫 한국시리즈에 나선 안현민의 데뷔 첫 한국시리즈 홈런이다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 타격하는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

지난해 리그 파괴급 퍼포먼스를 펼쳤던 안현민은 공교롭게도 소속팀 KT가 6년만에 포스트시즌 진출에 실패하는 아쉬움에 직면했다.

Advertisement

올해는 KT가 정규시즌 1위를 차지했지만, 정작 안현민은 햄스트링 부상이 겹치며 기대에 미치지 못했다. 타율 2할9푼8리 14홈런 63타점, OPS(출루율+장타율) 0.947의 성적은 분명 준수하지만, 리그 최고 거포로 스텝업하길 바랐던 기대치에는 미치지 못했다.

Advertisement

하지만 이강철 감독의 믿음은 흔들리지 않았다. 한국시리즈 1차전에는 수비부담을 덜고 타격에 집중하길 바라는 마음에 3번 지명타자로 기용했다. 전날 미디어데이에서도 한국시리즈 첫 홈런을 칠 선수를 묻는 질문에 "안현민이 치지 않을까"라며 날카로운 예감을 과시했다.

Advertisement

안현민이 신뢰에 보답했다. 3회말 선두타자 김민혁이 우중간 펜스 직격 2루타를 치며 출루했고, 다음타자 안현민이 곧바로 홈런포를 쏘아올리며 올해 한국시리즈 첫 홈런타자의 영광을 품에 안았다.

삼성은 불펜을 빠르게 가동하는 결정을 내렸다. 그것도 향후 '선발' 한자리로 쓸 수 있는 양창섭을 2번째 투수로 등판시켰다. 5점차로 벌어졌지만 1차전을 결코 포기하지 않겠다는 각오가 엿보인다. 불펜의 피로가 쌓인 삼성으로선 위기감이 커질 수밖에 없다.

Advertisement

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com